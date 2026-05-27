Cứu hộ thành công 11 người vụ tàu cá Hải Phòng gặp nạn trên biển

Tối ngày 27/5, tất cả 11 người trên tàu HP 90666-TS gặp nạn trên biển Hải Phòng đã được cứu vớt, sức khoẻ dần bình phục và ổn định.

Thông tin mới nhất về việc tìm kiếm, cứu nạn tàu HP 90666 - TS gặp nạn trên biển ở Hải Phòng, tối 27/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hải Phòng thông tin, đến 18h30 cùng ngày, tất cả 11 người trên tàu HP 90666-TS đã được cứu vớt, sức khoẻ dần bình phục và ổn định.

Ảnh: Biên phòng Hải Phòng.
Ảnh: Biên phòng Hải Phòng.

Trước đó, lãnh đạo thành phố Hải Phòng, trực tiếp là Bí thư Thành uỷ Lê Ngọc Châu đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác tìm kiếm, cứu nạn. Cùng với đó, các Bộ, ngành trung ương: Bộ Quốc Phòng, Quân chủng PKKQ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 1, Bộ Tư lệnh Hải Quân vùng 1, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tích cực hỗ trợ và các lực lượng chức năng của thành phố và ngư dân quanh khu vực tàu bị nạn đã vào cuộc cứu hộ những người bị nạn.

Sáng ngày 27/5, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng nhận tin báo tàu cá HP 90666-TS nghi gặp nạn trên biển khi đang di chuyển từ bến cá Mắt Rồng, phường Nam Triệu, đi Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).

Âu tàu Bạch Long Vĩ (Ảnh minh họa)

Báo cáo của Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ (dẫn thông tin từ anh Phạm Văn Minh, SN 1986, thôn 3, đặc khu Bạch Long Vĩ) cho biết, tàu HP 90666 – TS, trên tàu có 11 người, từ bến cá Mắt Rồng, phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng đi Bạch Long Vĩ lúc 11h30, ngày 26/5.

Đến17h19 ngày 26/5 tàu mất kết nối (tọa độ 20º25'12'N-107°22'12''E, cách đảo Long Châu khoảng 18 hải lý về hướng đông, cách Bạch Long Vĩ khoảng 26 hải lý về hướng tây), nghi bị nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố thông báo cho các đơn vị hiệp đồng và phương tiện dân sự đang hoạt động gần khu vực nghi tàu bị nạn để xác minh, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

Đồng thời chỉ đạo Đồn Biên phòng Cát Bà, Bạch Long Vĩ và Hải đội 2 cơ động lực lượng, phương tiện ra hiện trường; Ban Chỉ huy quân sự đặc khu Bạch Long Vĩ tham mưu cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bạch Long Vĩ huy động lực lượng, phương tiện đang hoạt động gần khu vực nghi tàu bị nạn để tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng cũng khẩn trương phối hợp, hiệp đồng với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 1, Hải đoàn 38 điều động lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã chỉ đạo họp khẩn, triển khai đồng bộ các biện pháp đối với các lực lượng chức năng của thành phố; phối hợp khẩn cấp với các cơ quan của các Bộ, ngành Trung ương triển khai gấp các biện pháp để tìm kiếm, cứu người bị nạn.

