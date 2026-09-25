Kịp thời đưa thiếu niên bị dụ dỗ "việc nhẹ, lương cao" về với gia đình

Nam thiếu niên B.T.A. vốn có hạn chế về nhận thức, đã tự ý bỏ nhà đi Hà Nội sau khi nghe theo lời dụ dỗ về “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội.

Ngày 25/9, thông tin từ Công an xã Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang), đêm 22/9, lực lượng Công an xã cùng Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Hưng Thịnh trong khi tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã đã tiếp nhận thông tin từ người dân về thiếu niên có biểu hiện bất thường.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sơn Dương đã nhanh chóng tiếp cận, đưa thiếu niên về trụ sở để xác minh. Do công dân không nhớ địa chỉ nhà và số điện thoại người thân, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng xác minh thông tin.

Gia đình đến đón công dân B.T.A. tại trụ sở Công an xã Sơn Dương. (Ảnh: CA Sơn Dương).

Qua xác minh xác định công dân tên B.T.A. (sinh năm 2009, trú tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang), đồng thời liên hệ với gia đình để bàn giao an toàn công dân về nhà quản lý, chăm sóc.

Theo gia đình, B.T.A. vốn có hạn chế về nhận thức, sáng 22/9 đã tự ý bỏ nhà đi Hà Nội sau khi nghe theo lời dụ dỗ về “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội. Gia đình đã nỗ lực tìm kiếm nhiều nơi nhưng không rõ tung tích của cháu. Đến đêm ngày 22/9, B.T.A. đi lạc đến địa bàn xã Sơn Dương và được người dân phát hiện, kịp thời báo cho lực lượng Công an xã.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an, anh B.H.T. (sinh năm 1985, trú tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang), là bố của B.T.A. đã gửi thư cảm ơn đến tập thể Công an xã Sơn Dương.

Theo Công an xã Sơn Dương, hiện nay, thủ đoạn lừa đảo “việc nhẹ, lương cao” trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok, Telegram...) diễn biến hết sức phức tạp và ngày càng tinh vi. Các đối tượng xấu thường nhắm vào thiếu niên, học sinh, những người nhẹ dạ, hoàn cảnh khó khăn hoặc có hạn chế về nhận thức để hứa hẹn công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao, không yêu cầu bằng cấp hay kinh nghiệm. Nhiều trường hợp nạn nhân bị dụ dỗ bỏ nhà đi, sau đó bị ép buộc làm việc bất hợp pháp, bị bóc lột sức lao động, thậm chí bị bắt giữ, cưỡng đoạt tài sản hoặc buôn bán người.