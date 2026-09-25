Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á triển khai tiêm vaccine EV71

Ngày 25/9, vaccine phòng tay chân miệng do virus EV71 gây ra lần đầu được triển khai tại Việt Nam, dành cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi.

Hệ thống Tiêm chủng VNVC vừa phối hợp cùng hãng dược Substipharm Biologics (Thụy Sĩ) chính thức đưa vắc xin phòng bệnh tay chân miệng chủng EV71 về Việt Nam. Việt Nam cũng trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á triển khai loại vắc xin này.

Ngay trong ngày đầu tiên mở tiêm tại gần 300 trung tâm VNVC trên toàn quốc, hàng chục nghìn lượt đăng ký đã được ghi nhận. Trong đó, nhóm trẻ dưới 3 tuổi, đối tượng có nguy cơ mắc và gặp biến chứng nặng cao nhất, chiếm tới 70%.

"Vũ khí" mới trước mùa cao điểm dịch

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc chuyên môn Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, tay chân miệng do nhiều chủng virus khác nhau gây ra. Hàng chục năm qua, các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu nhưng chưa thành công do hiệu quả phòng chống virus chưa cao, đặc biệt là chủng EV71. Do đó, khi chứng minh được hiệu quả bảo vệ vượt trội trên EV71, Envacgen được xem như “vũ khí” hiệu quả bậc nhất để bảo vệ trẻ em trước căn bệnh nguy hiểm này.

Envacgen được chỉ định cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi, với lịch tiêm từ 2 đến 3 mũi tuỳ theo độ tuổi bắt đầu tiêm. Đặc biệt, vắc xin được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III tại Việt Nam, chứng minh khả năng bảo vệ tốt trước EV71 - tác nhân liên quan phần lớn ca bệnh nặng, tử vong của căn bệnh nguy hiểm chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Trong ngày đầu tiên VNVC triển khai tiêm vắc xin phòng tay chân miệng, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (phường Phúc Lợi) đưa cháu gái Thảo Tiên (24 tháng tuổi) đến tiêm phòng bệnh. Ảnh: Anh Tuấn/Nguồn VNVC

Tay chân miệng do nhiều chủng virus gây ra. Suốt nhiều thập kỷ, việc nghiên cứu vắc xin gặp nhiều khó khăn do hiệu quả phòng ngừa các chủng virus, đặc biệt là Enterovirus 71 (EV71), chưa đạt như kỳ vọng. Việc một loại vắc xin chứng minh được hiệu quả vượt trội trên chủng EV71 được xem là bước tiến quan trọng trong y học dự phòng.

Hiệu lực bảo vệ tới 96,8%

Vắc xin EV71 đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi, với lịch tiêm từ 2 đến 3 mũi tùy theo độ tuổi bắt đầu.

Theo dữ liệu được công bố, vắc xin đạt hiệu lực bảo vệ 96,8% đối với bệnh tay chân miệng do EV71, không ghi nhận trường hợp mắc EV71 trong nhóm được tiêm và đồng thời tạo đáp ứng miễn dịch cao trước nhiều kiểu gen phụ thuộc nhóm EV71.

Vắc xin EV71 đã được triển khai tiêm cho trẻ em tại Đài Loan, với hơn 600.000 liều đã được sử dụng từ tháng 8/2023 đến tháng 9/2026. Theo GS.BS Li-Min Huang, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đại học Quốc gia Đài Loan, Chủ tịch Danh dự Hội Bệnh truyền nhiễm Đài Loan, thực tế triển khai và theo dõi sau tiêm tại Đài Loan tiếp tục ghi nhận tính an toàn và hiệu quả cao của vắc xin. Từ khi triển khai vắc xin, CDC Đài Loan chưa ghi nhận EV71 trong các trường hợp tay chân miệng nặng giai đoạn 2024-2026, trong khi trước đó virus này từng chiếm tỷ lệ đáng kể trong các ca bệnh tay chân miệng biến chứng nặng.

Anh Nguyễn Đức Quý đưa con trai Nguyễn Chí Minh Đức (23 tháng tuổi) đến VNVC tiêm vắc xin tay chân miệng ngay trong ngày đầu triển khai. Ảnh: Nhân Lê/Nguồn VNVC

Ông Fabrice Baschiera, Tổng Giám đốc điều hành Substipharm Biologics, bày tỏ vui mừng khi đơn vị được đồng hành cùng Hệ thống Tiêm chủng VNVC mang vắc xin tay chân miệng về, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á triển khai vắc xin quan trọng này. Với những dữ liệu tích cực về hiệu quả bảo vệ sức khỏe trẻ em tại các quốc gia đã triển khai Envacgen, Substipharm Biologics kỳ vọng sẽ cùng VNVC mở rộng cơ hội tiếp cận vắc xin, góp phần bảo vệ hàng triệu trẻ em trước nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng do EV71.

EV71 là chủng virus tay chân miệng nguy hiểm nhất hiện nay do có tính hướng thần kinh mạnh, dễ gây ra các biến chứng cấp tính nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, liệt mềm cấp, tổn thương đa tạng, suy hô hấp và có thể dẫn đến tử vong. Do bệnh hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc chủ động tiêm vắc xin kết hợp giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống được đánh giá là giải pháp then chốt để bảo vệ sức khỏe cho trẻ và giảm tải áp lực cho hệ thống y tế.