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Xã hội

Khởi tố người phụ nữ chặt phá rừng tự nhiên ở Hà Tĩnh

Để mở rộng diện tích trồng keo, một phụ nữ ở xã Hương Bình (Hà Tĩnh) đã thuê người đốn hạ hơn 1,1ha rừng tự nhiên.

Hạo Nhiên

Ngày 25/9, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Thị Lý (SN: 1977, trú tại thôn Minh Sơn, xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Hủy hoại rừng”

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Thị Lý (SN: 1977, trú tại thôn Minh Sơn, xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh), về tội “Hủy hoại rừng” theo quy định tại khoản 2 Điều 243 Bộ luật Hình sự.

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Hiện trường vụ việc. Ảnh: Vương Phúc

Theo thông tin ban đầu, Ngô Thị Lý là chủ sở hữu thửa đất rừng số 41, tờ bản đồ số 73, khoảnh 8, tiểu khu 229, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Do có nhu cầu mở rộng diện tích rừng để trồng keo, trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến 26/7/2026, Lý đã thuê người chặt hạ cây rừng tự nhiên tại khoảnh 8, tiểu khu 229, xã Hương Khê.

Mặc dù, biết rõ cây bị chặt là cây rừng tự nhiên, nhưng Lý vẫn cố ý thuê người chặt hạ 502 cây gỗ trên diện tích 11.382m2 rừng tự nhiên thuộc rừng sản xuất với tổng trữ lượng 36,76m3 .

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>>Mời độc giả xem thêm video xử lý nghiêm tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại Lâm Đồng. (Nguồn: Báo Nhân dân)
#Phá rừng #trồng keo #khởi tố #Công an Hà Tĩnh #người dân

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