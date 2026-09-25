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Xã hội

Vô cớ đâm chết người, kẻ loạn thần lĩnh án chung thân

Với cáo buộc tội giết người, Trần Văn Sơn (SN 1999) bị Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tù chung thân.

Hạo Nhiên

Ngày 25/9, Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Sơn (SN 1999, trú xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "giết người". Theo cáo trạng, vào khoảng 6h30 ngày 30/7/2023, Trần Văn Sơn đi từ huyện Đức Thọ vào thành phố Hà Tĩnh (cũ) để chơi và lấy Căn cước công dân. Đến khoảng 08h cùng ngày, Sơn đến Trung tâm thương mại Vincom Plaza tại ngã tư đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại đây, Sơn đi lên tầng 2 lấy trộm hai chai nước ngọt. Nhân viên bảo vệ phát hiện sự việc và thông báo cho Công an phường Hà Huy Tập đến đưa Sơn về trụ sở làm việc.

Khoảng 12h30 cùng ngày, Sơn rời trụ sở Công an đi về. Do bực tức vì bị bảo vệ bắt giữ, Sơn lấy trộm 1 con dao bầu rồi quay lại trả thù.

Tại sảnh Vincom Plaza, thấy lực lượng bảo vệ đông, Sơn không vào trong mà ngồi tại cây ATM ngân hàng trước sảnh. Mục đích của đối tượng là chờ người đi qua để tấn công cho đỡ bực tức.

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Trần Văn Sơn tại phiên toà. Ảnh: Bá Mạnh

Khoảng 13h10 cùng ngày, anh Ergül Sinan (SN 1971, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) cùng hai người bạn đồng hương từ trong trung tâm thương mại đi ra. Lúc này, Sơn cầm dao âm thầm áp sát từ phía sau, rồi dùng dao cắt mạnh một nhát vào cổ anh Ergül Sinan.

Bị tấn công bất ngờ, anh Ergül Sinan ôm cổ chạy được khoảng 20m thì ngã gục xuống đường. Sơn lập tức đuổi theo và tiếp tục đâm 4 nhát vào người khiến nạn nhân tử vong do mất máu cấp.

Sau khi gây án, Sơn cầm dao ép một tài xế taxi chở đến Công an thành phố Hà Tĩnh (cũ), tỉnh Hà Tĩnh để đầu thú.

Theo kết luận giám định của Viện pháp y tâm thần Trung ương xác định: Trước, trong khi gây án và tại thời điểm giám định, Trần Văn Sơn bị bệnh “Trạng thái loạn thần di chứng và khởi phát muộn do sử dụng nhiều loại ma túy”. Thời điểm phạm tội, Sơn bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo phạm vào tội "Giết người" theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Hành vi này có tính chất đặc biệt nguy hiểm, tước đoạt mạng sống của du khách nước ngoài một cách dã man và có tính chất côn đồ.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sơn mức án tù chung thân về tội "Giết người".

Xem thêm video tranh chấp đất giáp ranh, chú cháu đâm nhau tử vong. (Nguồn: THĐT)
#Chúng thân #Giết người #Loạn thần #Hà Tĩnh #Trần Văn Sơn #Giết người

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