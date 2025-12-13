Tuấn Cường Long An: Thắng lớn gói thầu tại Tây Ninh, tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt"

Vượt qua vòng đánh giá khắt khe dù phải bổ sung tài liệu chứng minh năng lực vào phút chót, Công ty Tuấn Cường Long An đã trúng gói thầu gần 10 tỷ đồng tại Tây Ninh với tỷ lệ tiết kiệm chưa đầy 1%.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho một dự án thủy lợi trọng điểm trên địa bàn. Đơn vị trúng thầu là cái tên quen thuộc trong lĩnh vực xây lắp nông nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Tuấn Cường Long An. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở giá trị gói thầu mà còn ở tỷ lệ tiết kiệm ngân sách cực kỳ khiêm tốn và "chuỗi bất bại" của nhà thầu này trong năm 2025.

Trúng thầu sát giá sau khi phải "làm rõ" hồ sơ

Ngày 27/11/2025, ông Đỗ Hữu Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 1732/QĐ-SNNMT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án "Nạo vét, san sửa bờ kênh T5B (Ranh Hưng Điền B - Ranh Vĩnh Hưng)".

Quyết định số 1732/QĐ-SNNMT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng". Nguồn: MSC

Theo quyết định này, đơn vị trúng thầu là Liên danh thi công kênh T5B, trong đó thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Một thành viên Tuấn Cường Long An (có địa chỉ trụ sở đăng ký tại tỉnh Tây Ninh; người đại diện pháp luật là ông Lâm Tuấn Cường). Thành viên còn lại là Công ty TNHH Một thành viên Phước Lộc Long An.

Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 9.539.494.000 đồng. Giá trúng thầu của Liên danh Tuấn Cường Long An là 9.444.457.000 đồng. Như vậy, qua đấu thầu rộng rãi, ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm được khoảng 95 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm 0,99%. Đây là con số khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu, khi mục tiêu của đấu thầu là tìm ra nhà thầu có năng lực tốt với giá thành hợp lý nhất. Thời gian thực hiện hợp đồng là 360 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Đáng chú ý, để đi đến kết quả này, hành trình của Công ty Tuấn Cường Long An không hoàn toàn "bằng phẳng". Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) số 101/BCĐG HSDT/2025 ngày 17/11/2025 do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng TMC (đơn vị tư vấn chấm thầu) lập, quá trình đánh giá đã phát sinh yêu cầu làm rõ.

Cụ thể, tại văn bản số 101/LRHSDT/TMC ngày 12/11/2025, Tổ chuyên gia đã yêu cầu nhà thầu làm rõ và bổ sung tài liệu chứng minh năng lực đối với các nhân sự chủ chốt gồm: Chỉ huy trưởng Bạch Đình Trình, cán bộ kỹ thuật Huỳnh Năm Châu và cán bộ an toàn Nguyễn Hữu Trí. Các tài liệu yêu cầu bổ sung bao gồm hợp đồng lao động, giấy xác nhận của chủ đầu tư về kinh nghiệm tại công trình tương tự (Sửa chữa đê kênh 89). Ngoài ra, nhà thầu còn phải bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng cho thiết bị "Máy rải cấp phối đá dăm" mà nhà thầu kê khai đi thuê.

Phải đến ngày 13/11/2025, Liên danh nhà thầu mới có văn bản giải trình và cung cấp đủ tài liệu bổ sung. Sau khi các "lỗ hổng" trong hồ sơ được lấp đầy, nhà thầu này mới được đánh giá "Đạt" ở bước năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật, tiến tới mở hồ sơ tài chính và trúng thầu.

Năng lực "bách phát bách trúng" năm 2025

Công ty TNHH Một thành viên Tuấn Cường Long An được thành lập từ năm 2010. Dữ liệu đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này là một "ông lớn" trong lĩnh vực thi công các công trình nông nghiệp, thủy lợi, đặc biệt là tại địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Năm 2025 chứng kiến sự "thăng hoa" tuyệt đối của nhà thầu này. Thống kê sơ bộ, tính đến đầu tháng 12/2025, Công ty Tuấn Cường Long An đã tham gia 5 gói thầu và trúng cả 5, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.

Trước khi "ôm" gói thầu gần 10 tỷ đồng tại Tây Ninh kể trên, chỉ riêng trong năm 2025, Công ty Tuấn Cường Long An đã được công bố trúng nhiều gói thầu khác. Điển hình như ngày 25/11/2025, đơn vị này trúng gói thầu Thi công xây dựng do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh mời thầu với giá hơn 1,1 tỷ đồng. Trước đó vào tháng 6/2025, công ty trúng gói thầu thi công Kênh Nhơn Hậu (UBND phường Tân Khánh) và gói thầu Đê bao Ngọn Cần Câu (Công ty Minh Nhân Lê mời thầu).

Nhìn lại lịch sử hoạt động, Công ty Tuấn Cường Long An có mối quan hệ "đặc biệt" với các chủ đầu tư ngành nông nghiệp. Cụ thể, tại Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An, nhà thầu này đã tham gia 16 gói thầu và trúng tới 15 gói (tỷ lệ trúng gần 94%). Tại Trung tâm Thuỷ lợi và Nước sạch, công ty tham gia 15 gói và trúng 10 gói.

Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại các đơn vị quen thuộc với tỷ lệ trúng cao ngất ngưởng, trong khi tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thường xuyên ở mức thấp, là một thực tế cần được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ. Điều này nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo đúng tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Với việc trúng thầu liên tiếp trong năm 2025, áp lực về tiến độ giải ngân và chất lượng thi công đè nặng lên vai Công ty Tuấn Cường Long An là không nhỏ. Dư luận và người dân địa phương tại Tây Ninh đang chờ đợi xem liệu nhà thầu này có thực hiện gói thầu T5B đảm bảo chất lượng và tiến độ như cam kết trong hồ sơ dự thầu hay không, đặc biệt khi năng lực nhân sự và thiết bị đã từng bị đặt dấu hỏi trong quá trình chấm thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.