Lâm Đồng: Doanh nghiệp 20 ngày tuổi được chỉ định gói thầu tiền tỷ?

Vừa thành lập đầu tháng 11/2025, Công ty Quốc Chiến 36-68 đã liên danh với một "nhà thầu quen" tại địa phương, được chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,2 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm 0%.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 25/11/2025, ông Đỗ Hoàng Nhân, Trưởng phòng Kinh tế xã Đam Rông 3 (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 190/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho công trình: Sửa chữa, nâng cấp sân và hệ thống thoát nước Trường Tiểu học Đạ Rsal.

Quyết định số 190/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho công trình: Sửa chữa, nâng cấp sân và hệ thống thoát nước Trường Tiểu học Đạ Rsal. Nguồn: MSC

Theo đó, đơn vị được lựa chọn là Liên danh Công ty TNHH Ngọc Trường Đạt và Công ty TNHH MTV Quốc Chiến 36-68. Gói thầu này được thực hiện theo hình thức Chỉ định thầu rút gọn trong nước, với giá trúng thầu là 1.239.099.060 đồng.

Đáng chú ý, giá trúng thầu của liên danh này bằng đúng với giá gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 25/11/2025 của UBND xã Đam Rông 3. Như vậy, thông qua công tác lựa chọn nhà thầu, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này là 0 đồng (0%).

Cái bắt tay giữa "lão làng" và "tân binh"

Dữ liệu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty TNHH Ngọc Trường Đạt (thành viên đứng đầu liên danh) là một cái tên không xa lạ tại địa phương. Doanh nghiệp này có địa chỉ tại Thôn Liên Hương, xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng; do ông Nguyễn Quốc Trường làm đại diện pháp luật. Thành lập từ năm 2012, Ngọc Trường Đạt có lịch sử tham gia đấu thầu dày đặc tại khu vực Đam Rông.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm nằm ở thành viên còn lại của liên danh: Công ty TNHH MTV Quốc Chiến 36-68. Doanh nghiệp này có địa chỉ tại Thôn Đắc Măng, xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng, do ông Nguyễn Quốc Chiến làm người đại diện pháp luật.

Theo hồ sơ doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Quốc Chiến 36-68 mới chỉ được phê duyệt và đi vào hoạt động từ ngày 03/11/2025. Tức là, tính đến ngày được Phòng Kinh tế xã Đam Rông 3 phê duyệt trúng thầu (25/11/2025), doanh nghiệp này mới chỉ "khai sinh" được khoảng hơn 20 ngày.

Việc một doanh nghiệp vừa mới thành lập, chưa có bề dày kinh nghiệm thi công, ngay lập tức được chỉ định thầu tham gia một dự án sử dụng vốn ngân sách (cụ thể là Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) đặt ra nhiều dấu hỏi về năng lực thực sự và chất lượng công trình sau này. Liệu việc liên danh với một nhà thầu giàu kinh nghiệm như Ngọc Trường Đạt có phải là "nước đi" để doanh nghiệp non trẻ này "hợp thức hóa" hồ sơ năng lực?

Dấu ấn Ngọc Trường Đạt tại xã Đam Rông 3

Trở lại với Công ty TNHH Ngọc Trường Đạt, phân tích dữ liệu đấu thầu năm 2025 cho thấy doanh nghiệp này là một nhà thầu "bất bại" tại các gói thầu do Phòng Kinh tế xã Đam Rông 3 làm chủ đầu tư/bên mời thầu.

Cụ thể, trong năm 2025, Công ty TNHH Ngọc Trường Đạt đã tham gia 4 gói thầu do đơn vị này mời thầu và trúng cả 4 gói (tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%).

Ngoài gói thầu tại Trường Tiểu học Đạ Rsal nêu trên, trước đó vào ngày 06/11/2025, doanh nghiệp này cũng được Phòng Kinh tế xã Đam Rông 3 phê duyệt trúng hai gói thầu khác là: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (trị giá hơn 243 triệu đồng) và một gói thầu khác cùng tên Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (trị giá hơn 237 triệu đồng). Cả hai gói này đều được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu.

Xa hơn, vào ngày 14/10/2025, Ngọc Trường Đạt cũng trúng Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (trị giá hơn 425 triệu đồng) do đơn vị này mời thầu.

Điểm chung của các gói thầu này là đều được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu không qua đấu giá rộng rãi, dẫn đến tỷ lệ cạnh tranh thấp và mức tiết kiệm cho ngân sách không đáng kể.

Cần nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành luôn đề cao mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu tuy giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu cấp bách hoặc quy mô nhỏ, nhưng nếu lạm dụng hoặc thiếu kiểm soát chặt chẽ về năng lực nhà thầu có thể dẫn đến rủi ro về chất lượng công trình và lãng phí nguồn lực.

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc xác định, đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu được chỉ định thầu, đảm bảo nhà thầu có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu.

Trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 1671/NQ-UBTVQH15 (sáp nhập xã Đạ Rsal và Đạ M'Rông thành xã Đam Rông 3), việc quản lý, sử dụng ngân sách tại các đơn vị hành chính mới càng cần được chú trọng, đảm bảo minh bạch, tránh thất thoát.

Việc Phòng Kinh tế xã Đam Rông 3 lựa chọn một liên danh có thành viên mới thành lập chưa đầy một tháng để thực hiện gói thầu sửa chữa trường học, với giá trúng thầu không giảm một đồng nào so với giá gói thầu, là vấn đề cần được các cơ quan chức năng lưu tâm, giám sát.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.