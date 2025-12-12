Liên danh Phước Bình trúng gói thầu xây dựng Tòa án khu vực 11 Đồng Nai

Gói thầu hơn 8,2 tỷ đồng do Tòa án nhân dân khu vực 11, Đồng Nai làm chủ đầu tư vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Liên danh Phước Bình với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức thấp, dưới 1%.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 19/11/2025, ông Văn Phú Vinh, Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 11, Đồng Nai đã ký Quyết định số 361/QĐ-TA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Xây dựng, thuộc dự án Cải tạo mở rộng trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 11 – Đồng Nai.

Quyết định số 361/QĐ-TA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Xây dựng. Nguồn: MSC

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh Phước Bình (gồm Công ty TNHH Lê Quang và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thương mại Phương Nam). Giá trúng thầu là 8.199.000.000 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 8.260.236.928 đồng, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở gói thầu này là hơn 61 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,74%.

Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng được phê duyệt là 40 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Dấu ấn của Liên danh Phước Bình

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 1511/TCG-AMK ngày 15/11/2025 do Tổ chuyên gia của Công ty TNHH EREA Minh Khôi lập, tại thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất Liên danh Phước Bình tham dự.

Qua quá trình đánh giá, nhà thầu này được đánh giá đạt về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Cụ thể, về năng lực tài chính, nhà thầu đã đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT với doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng (3 năm gần nhất) và nguồn lực tài chính đều đạt. Về nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công, tổ chuyên gia cũng đánh giá nhà thầu đáp ứng đầy đủ theo quy định.

Kết quả, Liên danh Phước Bình được xếp hạng thứ nhất và được đề nghị trúng thầu. Việc một nhà thầu tham gia và trúng thầu là điều bình thường trong hoạt động đấu thầu, tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm thấp và sự thiếu vắng sự cạnh tranh gay gắt về giá thường là những yếu tố thu hút sự quan tâm của dư luận về tính hiệu quả kinh tế trong đấu thầu.

Năng lực của những cái tên quen thuộc

Tìm hiểu sâu hơn về hồ sơ năng lực, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Lê Quang (MST: 3500553689). Doanh nghiệp này có trụ sở chính tại số 91A Huyền Trân Công Chúa, Phường Tam Thắng, TP.Hồ Chí Minh; do ông Lê Quang làm người đại diện pháp luật.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, trong năm 2025, Công ty TNHH Lê Quang đã tham gia khoảng 7 gói thầu, trong đó trúng 4 gói. Đáng chú ý, các gói thầu trúng đều tập trung vào giai đoạn cuối năm và đều là các dự án thuộc khối Tòa án. Cụ thể:

Ngày 27/11/2025: Trúng gói thầu tại Tòa án nhân dân khu vực 11 – Đồng Nai (như đã nêu trên).

Ngày 26/11/2025: Trúng gói thầu Xây dựng tại Tòa án nhân dân khu vực 7 – Tây Ninh (giá trúng 2,789 tỷ đồng).

Ngày 21/11/2025: Trúng gói thầu Xây dựng tại Tòa án nhân dân khu vực 4 – Tây Ninh (giá trúng 1,383 tỷ đồng).

Ngày 06/11/2025: Trúng gói thầu Xây dựng tại Tòa án nhân dân khu vực 14 – Đồng Nai (giá trúng 2,789 tỷ đồng).

Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thương mại Phương Nam (MST: 0313686877), có trụ sở tại 3/4A Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh; do ông Vĩnh Sơn làm Giám đốc.

Khác với quy mô hoạt động có phần khiêm tốn của đối tác, Công ty Phương Nam thể hiện là một nhà thầu "dày dạn kinh nghiệm" với tần suất trúng thầu rất cao. Chỉ tính riêng trong năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia 33 gói thầu và được ghi nhận trúng tới 27 gói.

Phân tích dữ liệu cho thấy, Công ty Phương Nam là gương mặt quen thuộc tại các chủ đầu tư thuộc khối tư pháp phía Nam. Danh sách các gói thầu đơn vị này đã trúng trải dài từ TP HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp đến Khánh Hòa. Trong đó, có nhiều gói thầu trúng với tư cách độc lập và nhiều gói liên danh với các đối tác khác nhau.

Việc trúng thầu liên tiếp nhiều gói thầu xây lắp ở nhiều địa phương khác nhau trong cùng một khoảng thời gian ngắn đặt ra vấn đề về năng lực quản lý, điều phối nhân sự và thiết bị của nhà thầu. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất chặt chẽ về việc kê khai nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công. Một nhân sự chủ chốt không được phép kê khai cho nhiều gói thầu có thời gian thi công trùng lắp nếu không đảm bảo thời gian làm việc.

Với số lượng 27 gói thầu trúng trong năm 2025, trong đó có mật độ dày đặc vào quý 4/2025, dư luận đặt câu hỏi liệu Công ty Phương Nam có đảm bảo huy động đủ nguồn lực thực tế tại công trường đúng như cam kết trong E-HSDT hay không? Đây là vấn đề cần sự giám sát chặt chẽ từ phía các Chủ đầu tư để đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình, tránh tình trạng "nhà thầu 0 đồng" hoặc bán thầu, thi công cầm chừng do thiếu hụt nhân lực.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin về tiến độ thực hiện các gói thầu trong các bài viết tiếp theo.