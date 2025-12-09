Hà Nội

Sống Khỏe

Người đàn ông bị cuốn tay vào máy xay thịt đứt rời ngón tay

Rất nhiều tai nạn liên quan đến máy móc, người dân cần cẩn trọng với tai nạn trong quá trình sinh hoạt và lao động.

Thúy Nga

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận một người đàn ông nhập viện trong tình trạng bàn tay phải bị máy xay thịt cuốn vào, đứt rời đốt 3 ngón III.

Người bệnh được đưa đến bệnh viện cùng phần ngón tay bị đứt rời nhưng được bảo quản không đúng cách, khiến mô tổn thương nặng và không còn khả năng ghép nối.

Các bác sĩ đã tiến hành xử trí vết thương, làm sạch tổn thương và phẫu thuật tạo mỏm cụt cho người bệnh nhằm đảm bảo chức năng bàn tay và phòng ngừa nguy cơ nhiễm trùng. Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo và đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

ngon-tay-may.jpg
Các bác sĩ phẫu thuật tạo mỏm cụt ngón tay cho người bệnh - Ảnh BVCC

Theo bác sĩ bệnh viện cho biết, các trường hợp nhập viện do chấn thương đứt rời chi thể nếu được nhập viện nhanh chóng, phần chi thể đứt rời được bảo quản đúng cách thì có thể tiến hành phẫu thuật ghép nối và khả năng phục hồi là rất cao.

Qua đây, các bác sĩ cũng hướng dẫn người dân cách bảo quản phần chi thể bị đứt rời sao cho đúng cách: Phần chi bị đứt rời cần được rửa sạch nhẹ nhàng bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý.

Tránh dùng xà phòng hay chất tẩy rửa hoặc chà xát quá mạnh vào phần chi thể đứt rời.

Sau khi được làm sạch sẽ bọc phần chi thể đứt rời trong gạc hoặc khăn sạch, cho vào túi nilon buộc kín rồi đặt trong thùng đá hoặc túi chứa đá lạnh.

Tuyệt đối không để chi thể tiếp xúc trực tiếp với đá hay ngâm trong nước, tránh làm tổn hại mô mềm. Sau đó nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất có khả năng rửa, bảo quản và nối phần chi thể trên cho người bệnh càng sớm càng tốt.

Bác sĩ cũng cảnh báo những tai nạn lao động liên quan đến máy xay thịt, máy ép, máy cắt… Người dân cần luôn thận trọng và tuân thủ quy trình an toàn và sử dụng thiết bị bảo hộ là yếu tố quan trọng để hạn chế tai nạn nghiêm trọng.

