Từ 1/7: Hàng loạt thay đổi lớn về căn cước và cư trú, người dân cần biết

Từ 1/7 tới, luật sửa đổi 10 luật về an ninh trật tự sẽ có hiệu lực. Trong số các luật được sửa đổi có Luật Căn cước và Luật Cư trú.

Từ 1/7 tới, luật sửa đổi 10 luật về an ninh trật tự sẽ có hiệu lực. Trong số các luật được sửa đổi có Luật Căn cước và Luật Cư trú.

Đáng chú ý, người dân sẽ không còn phải xuất trình các giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID hoặc căn cước điện tử khi giải quyết thủ tục hành chính trong đa số trường hợp. Đồng thời, việc cấp đổi, cấp lại căn cước cũng được thực hiện thuận tiện hơn thông qua hình thức trực tuyến.

Bên cạnh đó, Luật Cư trú cũng bổ sung quy định mới, cho phép trẻ dưới 6 tuổi được đăng ký thường trú với cha, mẹ hoặc người giám hộ mà không cần sự đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp.

Hãy cùng điểm qua những thay đổi quan trọng nhất có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 dưới đây.