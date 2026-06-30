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Xã hội

Từ 1/7, Hà Nội chính thức thí điểm vùng phát thải thấp

Từ ngày mai (1/7), Hà Nội chính thức triển khai thí điểm Vùng phát thải thấp tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ.

Theo Thành Huế/Vietnamnet

Theo lộ trình, từ ngày 1/7 đến hết năm 2026, Hà Nội chỉ áp dụng các biện pháp hạn chế tại Khu vực 1 và Khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm.

Trong đó, Khu vực 1 là phạm vi bên trong tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, được bao quanh bởi các tuyến phố: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ.

Khu vực 2 là toàn bộ khu phố cổ, được giới hạn bởi các tuyến: Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải và Trần Nhật Duật.

Khu vực Hà Nội thí điểm thực hiện vùng phát thải thấp từ ngày mai.
Khu vực Hà Nội thí điểm thực hiện vùng phát thải thấp từ ngày mai.

Bắt đầu từ ngày mai, khu vực bên trong tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm sẽ cấm toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ (trừ xe ưu tiên), gồm xe mô tô, xe gắn máy, ô tô, từ 19-24h các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Bên cạnh đó, các xe ôm công nghệ chạy xăng được khuyến khích hạn chế hoạt động trong khu vực này. Đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng khuyến khích thực hiện điều hướng phương tiện trên hệ thống quản lý, điều hành xe.

Hà Nội cũng khuyến khích hạn chế lưu thông xe mô tô sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008 và xe gắn máy sản xuất, nhập khẩu trước năm 2016. Thành phố khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, phương tiện phi cơ giới và chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh.

Xe ô tô vận tải hành khách trên 16 chỗ, trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh, chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Xe ô tô đưa đón học sinh, xe buýt, xe ô tô từ 16 chỗ trở xuống và xe pick-up được khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường và phương tiện đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên.

Xe tải có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an Thành phố (CATP) chấp thuận bằng văn bản.

Xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2-3,5 tấn chỉ được hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau. Ngoài khung giờ này phải được CATP chấp thuận bằng văn bản.

Xe tải có khối lượng toàn bộ trên 3,5 tấn chỉ được hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau. Ngoài khung giờ này phải được CATP hoặc Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản.

Theo lộ trình, từ năm 2027, Hà Nội sẽ thí điểm ra Khu vực 1, 2, 3 thuộc các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Trong hai năm 2028, 2029, thành phố sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực Vành đai 1.

Phạm vi Vành đai 1 gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng và Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Từ năm 2030, mô hình vùng phát thải thấp sẽ được duy trì ổn định, từng bước nâng cao yêu cầu kiểm soát phát thải và mở rộng phạm vi quản lý phù hợp với điều kiện thực tế của Thủ đô.

vietnamnet.vn
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#vùng phát thải thấp #Hà Nội #phương tiện công cộng

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