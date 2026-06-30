Dư âm Lễ hội Sen Hà Nội 2026 trong lòng du khách

Lễ hội Sen Hà Nội 2026 không chỉ là mùa lễ hội thành công về con số, mà còn gieo vào lòng hàng trăm nghìn du khách xúc cảm khó quên về vẻ đẹp văn hóa Thủ đô.

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi (26 – 28/6/2026), Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Sắc Sen Hà Nội” do Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp UBND phường Tây Hồ tổ chức đã chính thức khép lại, thu hút hơn 300.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Lễ hội khép lại, nhưng dư âm về một mùa sen rực rỡ, giàu cảm xúc thì vẫn còn lan tỏa trong lòng những người đã từng ghé qua các địa điểm diễn ra lễ hội: Vườn hoa Lý Tự Trọng, Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Vườn hoa Lạc Long Quân và các không gian văn hóa trên địa bàn phường Tây Hồ, Hà Nội.

Sân khấu thực cảnh kết hợp 3D Mapping trong lễ khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội 2026.

Những trải nghiệm khó quên giữa mùa sen Tây Hồ

Không gian “Sen - Tinh hoa và Đời sống” với các sản phẩm OCOP, trà sen, lụa tơ sen cùng sắc sen hội tụ từ nhiều vùng miền như Huế, Nghệ An, Đồng Tháp đã mang đến cho du khách một hành trình thưởng lãm trọn vẹn. Nhiều người không giấu được sự thích thú khi lần đầu được tự tay trải nghiệm quy trình làm trà sen truyền thống, học cách cắm hoa, chế tác hoa sen đất hay xem nghệ nhân dệt lụa, vẽ tranh sơn mài ngay tại không gian lễ hội.

Du khách thích thú check-in bên những tiểu cảnh trong không gian vườn hoa Lý Tự Trọng.

Lễ hội đã số hóa các câu chuyện về sen - biến những thông tin khoa học, lịch sử vốn khô khan thành các câu chuyện kể đầy cảm xúc trên nền tảng số.

Chị Nguyễn Thu Hà, một du khách đến từ Hải Phòng, chia sẻ rằng chị đã đưa cả gia đình ra Hà Nội đúng dịp lễ hội diễn ra và cảm thấy vô cùng may mắn. Theo chị, được tận mắt chứng kiến quy trình ướp trà sen công phu, được hòa mình vào không gian sen ngợp sắc tại Vườn hoa Lý Tự Trọng là một trải nghiệm mà chị chưa từng có ở bất cứ lễ hội nào trước đây, và các con chị cũng tỏ ra say mê không kém khi tham gia cuộc thi vẽ tranh “Khoảnh khắc Sen Tây Hồ”.

Trong khi đó, anh David Tan, du khách đến từ Singapore, cho biết anh đặc biệt ấn tượng với màn diễu hành nghệ thuật “Sen xuống phố” quy tụ hơn 2.000 người trong tà áo dài họa tiết sen - chương trình đã xác lập kỷ lục Việt Nam về số lượng người mặc áo dài họa tiết sen tham gia diễu hành đông nhất cả nước. Anh cho rằng đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến một lễ hội mà văn hóa truyền thống và nghệ thuật trình diễn hiện đại hòa quyện một cách tinh tế đến vậy.

Màn diễu hành nghệ thuật “Sen xuống phố” quy tụ hơn 2.000 người trong tà áo dài họa tiết sen

Không chỉ vậy, việc số hóa các câu chuyện về sen - biến những thông tin khoa học, lịch sử vốn khô khan thành các câu chuyện kể đầy cảm xúc trên nền tảng số - cũng được nhiều bạn trẻ đánh giá cao vì tạo được sự tương tác mới mẻ, gần gũi hơn với thế hệ Gen Z.

Khoảnh khắc lắng đọng bên khung dệt tơ sen

Nếu như sắc màu rực rỡ và những hoạt động sôi động để lại ấn tượng thị giác, thì chính hình ảnh các em nhỏ tỉ mẩn rút từng sợi tơ từ cuống sen mới là khoảnh khắc chạm đến trái tim nhiều du khách nhất. Đằng sau những đôi bàn tay nhỏ bé còn vụng về ấy là cả một hành trình trao truyền tâm huyết của người nghệ nhân làng dệt Phùng Xá, những người đã dành cả đời gắn bó với nghề kéo tơ dệt lụa từ sen.

Hình ảnh các bạn nhỏ làng dệt Phùng Xá thực hiện lấy tơ sen tại lễ hội.

Chia sẻ về điều này, nghệ nhân Phan Thị Thuận - người gắn bó nhiều năm với nghề ươm tơ dệt lụa từ sen tại làng Phùng Xá - không giấu nổi sự xúc động khi nhìn các em học sinh nắn nót học từng động tác rút sợi. Bà tâm sự rằng làm tơ sen là một nghề đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, mỗi cuống sen chỉ cho ra một sợi tơ mảnh như sương, nên để truyền được trọn vẹn cái “hồn” của nghề cho thế hệ sau là điều bà luôn trăn trở.

Theo bà, điều khiến bà lo lắng nhất không phải là kỹ thuật, mà là liệu các bạn trẻ ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại và nhiều lựa chọn nghề nghiệp, có đủ kiên nhẫn để theo đuổi một nghề thủ công đòi hỏi sự tỉ mỉ và thời gian như vậy hay không. Chính vì thế, mỗi dịp được mang khung dệt, mang những sợi tơ sen đến với lễ hội, được tận tay hướng dẫn cho các em nhỏ, bà coi đó là cơ hội quý giá để gieo vào lòng thế hệ trẻ tình yêu với nghề truyền thống của cha ông, để các “hạt giống đỏ” ấy mai này lớn lên sẽ tiếp nối, gìn giữ và lan tỏa giá trị của lụa tơ sen Việt Nam ra với bạn bè quốc tế.

Như sợi tơ sen mỏng manh phải trải qua bao công đoạn rèn giũa khắt khe mới có thể dệt thành tấm lụa quý, ước mong của người nghệ nhân làng Phùng Xá cũng giản dị như vậy: mong các em nhỏ hôm nay, từ những bài học vỡ lòng bên khung dệt mùa lễ hội, sẽ ngày một vững vàng hơn trên hành trình tiếp nối di sản của quê hương.

Dấu ấn còn lại sau mùa lễ hội

Một dấu mốc quan trọng khác của lễ hội năm nay là nghi thức trao Quyết định công nhận Khu du lịch Hồ Tây và ghi danh Nghề ướp trà sen Quảng An vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - sự kiện được nhiều du khách và người dân địa phương xem là niềm tự hào, đồng thời mở ra cơ hội phát triển du lịch văn hóa bền vững cho vùng đất Tây Hồ trong những năm tới.

Lễ hội Sen Hà Nội 2026 đã khép lại, nhưng những gì đọng lại không chỉ là con số hơn 300.000 lượt khách, mà còn là những câu chuyện cảm xúc về tình yêu văn hóa, về sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa thế hệ đi trước và thế hệ tiếp nối.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu phát biểu lại lễ bế mạc Lễ hội Sen Hà Nội 2026.

Phát biểu bế mạc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu nhấn mạnh, Lễ hội Sen Hà Nội đã trở thành một điểm nhấn văn hóa-du lịch đặc sắc của Thủ đô, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản và quảng bá hình ảnh Hà Nội - điểm đến "An toàn-Thân thiện-Chất lượng-Hấp dẫn."

Với những giá trị đã được tạo dựng, Ban tổ chức tin rằng Lễ hội Sen Hà Nội sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển trở thành sự kiện văn hóa thường niên, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Một số hình ảnh khác tại lễ hội: