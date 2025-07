Truy tìm 2 đối tượng liên quan vụ hiếp dâm, mua bán người ở Tuyên Quang

Ngày 18/7, Công an tỉnh Sơn La cho biết, ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp nhận Tố giác về tội phạm của Chị N.T.L trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La có nội dung: “Vào khoảng 15h ngày 8/7/2025 trong khi vợ chồng chị đi làm nương, chỉ có hai con gái nhỏ là cháu N.T.A (sinh năm 2016) và N.B.N (sinh năm 2020) ở nhà, thì bị một đối tượng lạ mặt, cao khoảng 1.65m, da ngăm đen, có râu quanh miệng đến nhà gian dối là người chữa bệnh cho cháu N.T.A lúc nhỏ, yêu cầu kiểm tra bộ phận sinh dục rồi thực hiện hành vi xâm hại sau đó bỏ trốn. Khi vợ chồng chị L. đi làm về được cháu A kể lại sự việc nên đã đến Công an xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La trình báo”.

Đối tượng Lê Văn Thiệu thời điểm bị bắt giữ.