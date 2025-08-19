Hà Nội

Xã hội

Truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

Cơ quan chức năng Nghệ An huy động khoảng 100 người tham gia phối hợp truy bắt phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi trại giam.

Thanh Hà

Ngày 19/8, thông tin từ lãnh đạo xã Hạnh Lâm (Nghệ An) cho biết, các lực lượng chức năng đang chốt chặn tại các tuyến đường, mở rộng phạm vi truy bắt nam phạm nhân trốn khỏi trại giam.

z6922069495335-36b2cd594403a0332cdd07b4934e96e2.jpg
Huy động 100 người tham gia, phối hợp truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An.

Theo đó, tối 18/8, chính quyền xã Hạnh Lâm nhận được thông báo về trường hợp phạm nhânTrần Ngọc Hòa (SN 1989, quê quán xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, nay là xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) trốn khỏi nơi giam giữ.

Được biết, phạm nhân Trần Ngọc Hòa bị kết án 12 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" và "Hủy hoại tài sản". Từ ngày 1/12/2021, phạm nhân Hòa thi hành án tại phân trại số 1, Trại giam số 6, đóng tại xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An. Ngày 18/8, phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi nơi giam.

1-6059.jpg
Phạm nhân Trần Ngọc Hòa cao 1,6m, sống mũi lõm, dái tai vuông chúc, có vết sẹo lõm cách đuôi lông mày phải 1cm.

Theo quyết định truy nã của Giám thị trại giam số 6, phạm nhân Trần Ngọc Hòa cao 1,6m, sống mũi lõm, dái tai vuông chúc, có vết sẹo lõm cách đuôi lông mày phải 1cm.

Sau khi nhận được thông báo của Ban Giám thị Trại giam số 6, xã Hạnh Lâm đã huy động khoảng 100 người, gồm cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hạnh Lâm, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ... tham gia phối hợp, truy bắt.

