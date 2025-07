Vi "ngộ" chi 350 triệu "chạy án" cho phạm nhân giết bạn tù

Trang trại rộng hàng chục hecta ở xã Vân Du (Thanh Hóa) là nơi thường tổ chức các cuộc vui của ông trùm giang hồ Vi “ngộ” mới bị công an khám xét.

Trước đó, ngày 29/6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh tiến hành đấu tranh, trấn áp băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”, SN 1981), trú ở 130 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, cầm đầu.