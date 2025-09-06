Hà Nội

Xã hội

Truy bắt kẻ chém người trọng thương, mang súng bỏ trốn vào rừng

Sau khi chém nạn nhân trọng thương, Phúc đi về nhà lấy khẩu súng kíp và bỏ trốn lên rừng. Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang đang truy bắt đối tượng.

Gia Đạt

Ngày 6/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang truy bắt Triệu Văn Phúc, kẻ dùng dao chém người, lấy súng bỏ trốn lên rừng. Cụ thể, vào khoảng 21h, ngày 5/9, tại nhà văn hóa thôn Nà Ta (xã Thượng Lâm, Tuyên Quang), Triệu Văn Phúc (SN 1981, trú tại thôn Nà Ta) dùng dao chém vào cổ ông Bàn Hữu Sểnh (SN 1989) là người cùng thôn.

544883129-1250754977088746-598563258211471763-n.jpg
Đối tượng Triệu Văn Phúc.

Hậu quả, ông Sểnh bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Phúc đi về nhà lấy khẩu súng kíp và bỏ trốn lên rừng. Đối tượng Phúc cao khoảng 1m60, mặc áo dài tay màu ghi xám, quần rằn ri màu xanh. Lực lượng chức năng đang ráo riết truy lùng đối tượng.

Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo để quần chúng nhân dân nắm được và chia sẻ thông tin rộng rãi để cùng nâng cao đề phòng cảnh giác; chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản.

Nếu phát hiện thông tin về đối tượng cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời giải quyết. Mọi hành vi bao che, chứa chấp đối tượng đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
#truy bắt tội phạm #chém người #Tuyên Quang #công an #kẻ trốn chạy #súng kíp

