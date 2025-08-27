Hà Nội

Chặn vỉa hè đường Bưởi làm bãi gửi xe "chặt chém" người dân gây bức xúc

Xã hội

Chặn vỉa hè đường Bưởi làm bãi gửi xe "chặt chém" người dân gây bức xúc

Tối 27/8, một số người ngang nhiên chặn vỉa hè đường Bưởi, đoạn nút giao đối diện Đào Tấn (dưới gầm đường Vành đai 2) làm bãi giữ xe trái phép gây bức xúc.

Mạnh Hưng
Một số người dân đi xem diễu binh, diễu hành vào tối 27/8 cho biết, ban đầu họ nghĩ rằng "bãi xe" này do cơ quan chức năng cấp phép trông giữ phương tiện nên mới đem xe vào gửi. Tuy nhiên, khi vào "bãi" người trông giữ hét giá 50 nghìn đồng/xe/ lượt, họ mới tá hỏa.
"Tôi lỡ dắt xe vào rồi nên không đánh ra nữa vì những người trông xe đều rất hung dữ, sợ họ gây phiền phức. Tới đây, đi xem diễu binh tôi sẽ tránh chỗ này ra", anh Quang (quê Phú Thọ) chia sẻ.
Hàng trăm chiếc xe máy được gửi xếp hàng dài tại đây. Ước tính hai bãi xe trái phép ở đoạn đường Bưởi thu lời của người dân trên dưới chục triệu đồng buổi tối 27/8.
Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu các địa phương bố trí bãi đỗ xe và trông giữ miễn phí cho người dân tham dự các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và lễ diễu binh, diễu hành.
Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đơn vị yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra, tận dụng trụ sở cơ quan, trường học, khu vực công cộng để làm điểm tập kết phương tiện, nhất là tại các khu vực gần hai tuyến đường sắt đô thị và từ Vành đai 1 đến Vành đai 3.
Sở Xây dựng cũng nhấn mạnh, các đơn vị trông giữ xe trên địa bàn phải thực hiện miễn phí trong thời gian diễn ra sơ duyệt, tổng duyệt và chính thức lễ diễu binh, diễu hành. Những đơn vị triển khai chậm hoặc không thực hiện sẽ bị tổng hợp báo cáo UBND Thành phố để có biện pháp chấn chỉnh.
