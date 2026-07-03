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Xã hội

Truy bắt đối tượng bắn 5 phát súng khiến một người tử vong ở Đắk Lắk

Công an Đắk Lắk đang khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ nổ súng khiến một người đàn ông tử vong trước một quán nước tại phường Buôn Ma Thuột.

Nguyễn Tâm

Tối 2/7, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương truy xét đối tượng gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là ông Hứa Hồng Hải - sinh 1979, trú tại Khối 4, xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk.

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Nghi phạm mặc áo xanh đã tiếp cận nạn nhân rồi gây án (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h51’ ngày 02/7/2026, ông Hứa Hồng Hải đang ngồi uống nước trước số nhà 176 Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thì bị 01 đối tượng (nam giới, chưa rõ nhân thân, lai lịch) mặc áo màu xanh lá cây có chữ Grab điều khiển xe mô tô màu trắng đỏ (chưa xác định loại phương tiện, biển kiểm soát) dừng gần số nhà 176 Trần Nhật Duật, sau đó đi bộ tiến đến và dùng vật nghi là súng (chưa xác định được chủng loại) bắn 05 phát vào vùng đầu bên trái dẫn đến tử vong.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang khẩn trương phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tập trung xác minh, truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định.

Toàn bộ vụ việc được camera an ninh của người dân ghi lại.
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