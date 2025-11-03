Thành Phát trúng gói thầu 1,4 tỷ tại Trường CĐ Cơ giới và Thủy lợi: Sáu đối thủ bị loại vì kỹ thuật

Công ty Thành Phát trúng gói thầu thiết bị tại Trường CĐ Cơ giới và Thủy lợi, Đồng Nai với tỷ lệ tiết kiệm 13,23%, sau khi 6/7 nhà thầu tham dự bị loại vì không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Gói thầu mua sắm bàn ghế, trang thiết bị cho Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (Đồng Nai) vừa có kết quả, với Công ty TNHH MTV Trang thiết bị Trường học Thành Phát là đơn vị trúng thầu sau khi giảm giá 10%. Đáng chú ý, cả sáu nhà thầu còn lại tham dự đều bị loại vì không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Diễn biến gói thầu thiết bị hơn 1,6 tỷ đồng

Ngày 13/10/2025, ông Nguyễn Văn Chương - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) - đã ký Quyết định số 333/QĐ-CG&TL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu GT05: Mua sắm bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng từ cho các phòng học xưởng thực hành; Giường tầng cho ký túc xá; Bàn ăn, bàn nước cho nhà ăn; Bàn ghế, kệ tủ cho các phòng chức năng. Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán: Mua sắm máy móc, thiết bị và xe ô tô chuyên dùng của Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (mã KHLCNT PL2500209464), sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Quyết định số 333/QĐ-CG&TL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu GT05. Nguồn: MSC

Gói thầu có giá 1.657.745.000 đồng, được mời thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, đóng thầu ngày 15/9/2025. Có bảy nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Trang thiết bị Trường học Thành Phát (Công ty Thành Phát, MST 0303265887), với giá trúng thầu 1.438.375.320 đồng. Trước đó, giá dự thầu của công ty này là 1.598.194.800 đồng, sau đó công ty chào giảm giá 10%, còn lại 1.438.375.320 đồng. Như vậy, so với giá gói thầu, giá trúng thầu thấp hơn 219.369.680 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 13,23%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Sáu nhà thầu bị loại vì kỹ thuật

Điều đáng chú ý tại gói thầu này là cả sáu nhà thầu còn lại tham dự đều bị loại vì không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu (E-HSMT).

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 1042/BC-VNCD ngày 08/10/2025 của đơn vị tư vấn đấu thầu - Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây lắp Việt Nam, lý do các nhà thầu bị loại cụ thể như sau:

Công ty TNHH Sản xuất Xuất khẩu Thiết bị Vật tư công Tiến Thành và Công ty Cổ phần DSD không chỉ không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật mà còn bị đánh giá không đáp ứng cả về năng lực, kinh nghiệm. Báo cáo đánh giá nêu rõ, hai công ty này không cung cấp được tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa theo yêu cầu. Ngoài ra, Công ty Tiến Thành không chứng minh được số lao động tham gia BHXH năm 2024 , còn Công ty DSD không trả lời yêu cầu làm rõ E-HSDT. Cả hai nhà thầu này cũng không cung cấp được các tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật quan trọng của hàng hóa chào thầu (liên quan đến sơn PU, chất lượng gỗ, khung sơn tĩnh điện...) và catalogue hàng hóa không đáp ứng yêu cầu cho nhiều mục .

Bốn nhà thầu còn lại gồm: Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Anh Duy, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Ngôi Sao Thiên Ngân, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Đạt và Công ty TNHH Trang thiết bị Mẫu giáo Ti Ti được đánh giá đạt về năng lực và kinh nghiệm nhưng không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Các lỗi kỹ thuật chủ yếu liên quan đến việc không cung cấp được tài liệu chứng minh các thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT (như tiêu chuẩn sơn PU, chất lượng gỗ, khung kim loại sơn tĩnh điện). Riêng Công ty Ngôi Sao Thiên Ngân và Công ty Ti Ti còn bị đánh giá không đạt do thiếu các đề xuất về quy trình bảo trì, điều kiện thương mại... trong E-HSDT ban đầu, việc bổ sung sau đó bị coi là làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ đã nộp . Công ty Ti Ti cũng không chứng minh được số lao động tham gia BHXH năm 2024.

Về phía Công ty Thành Phát, Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy nhà thầu này cũng được yêu cầu làm rõ đến hai lần về năng lực sản xuất hàng hóa. Sau khi nhà thầu cung cấp bổ sung các tài liệu như hợp đồng cũ, giấy chứng nhận xuất xưởng, phiếu xuất kho, đơn hàng liên quan, tổ chuyên gia mới đánh giá nhà thầu này đạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Như vậy, Công ty Thành Phát là nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá kỹ thuật và được đề nghị trúng thầu.

Tìm hiểu về nhà thầu trúng thầu

Theo dữ liệu công khai, Công ty TNHH MTV Trang thiết bị Trường học Thành Phát thành lập ngày 22/03/2004, do ông Trần Thành Phát làm Giám đốc. Công ty có địa chỉ tại 81/1A Đường XTT 4-3, Ấp 4, Xã Bà Điểm, TP.Hồ Chí Minh. Với quy mô được xác định là doanh nghiệp vừa.

Mặc dù tên gọi tập trung vào thiết bị trường học, lĩnh vực đăng ký kinh doanh của Công ty Thành Phát khá đa dạng, bao gồm sản xuất đồ gỗ, nhựa, kim loại, máy tính, thiết bị nâng hạ, dụng cụ thể thao, y tế, xây dựng nhà, lắp đặt hệ thống điện, nước, điều hòa, bán buôn nhiều loại hàng hóa, vận tải, kiến trúc, sửa chữa....

Về hoạt động đấu thầu, dữ liệu từ phần mềm DauThau.info cho thấy, tính đến tháng 10/2025, Công ty Thành Phát đã tham gia 261 gói thầu, trúng 159 gói, trượt 91 gói, 10 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh và độc lập) là hơn 501,6 tỷ đồng.

Hoạt động đấu thầu của công ty diễn ra chủ yếu tại TP.HCM với 176 gói đã tham gia. Gói thầu vừa trúng tại Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi là một trong 11 gói thầu công ty này đã tham gia tại Đồng Nai.

Việc chỉ duy nhất Công ty Thành Phát vượt qua đánh giá kỹ thuật trong một gói thầu đấu thầu rộng rãi đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất. Liệu E-HSMT có đưa ra những tiêu chuẩn quá cao, quá đặc thù so với mặt bằng chung của thị trường cung cấp thiết bị giáo dục, hay năng lực của đa số nhà thầu tham gia chưa đáp ứng được yêu cầu? Tỷ lệ tiết kiệm 13,23% tuy có khá hơn mức trung bình của chính nhà thầu này (5,71% ) nhưng có thực sự phản ánh hiệu quả kinh tế tối ưu cho nguồn vốn đầu tư hay chưa?

Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin trong các bài viết sau.