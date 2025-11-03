Gói thầu máy sấy tại BV Long Khánh: Tranh cãi Mã HS, kỹ thuật "một hãng"

Gói thầu Mua sắm máy sấy công nghiệp của Bệnh viện ĐKKV Long Khánh (Mã TBMT: IB2500469249) với giá 211.680.000 đồng đã khép lại giai đoạn nộp hồ sơ, chính thức mở thầu vào ngày 01/11/2025
Cạnh tranh gay gắt: Giá chào thầu giảm sâu 24%
Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của 4 đơn vị với các mức giá dự thầu như sau (giá sau giảm giá):
|STT
|Tên Nhà thầu
|Giá dự thầu sau giảm giá (VND)
|Tỷ lệ giảm giá so với Giá gói thầu
|1
|Công ty Cổ phần AK Global Việt Nam
|160.000.000
|-24.4%
|2
|Công ty cổ phần the one Việt Nam
|179.000.000
|-15.4%
|3
|Công ty cổ phần thương mại Pan
|189.950.000
|-10.2%
|4
|Công ty tnhh thương mại - dịch vụ Vương Lực
|211.680.000
|0%
Giá gói thầu là 211.680.000 đồng. Mức giá thấp nhất được chào là 160.000.000 đồng từ Công ty Cổ phần AK Global Việt Nam, giảm tới 51.680.000 đồng (tương đương 24.4%) so với giá gói thầu. Sự chênh lệch lớn này là minh chứng rõ nhất cho sự cạnh tranh về giá, hứa hẹn hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước nếu nhà thầu này đáp ứng đủ yêu cầu kỹ thuật.
Tiêu chí “một hãng” và Mã hồ sơ gây tranh cãi
Tuy nhiên, trước khi chính thức mở thầu, gói thầu này đã thu hút sự chú ý khi nhận được nhiều kiến nghị từ các nhà thầu, chủ yếu tập trung vào các tiêu chí kỹ thuật và năng lực được cho là thiếu tính mở.
Các nhà thầu đã gửi văn bản yêu cầu làm rõ E-HSMT, đặc biệt chỉ ra các thông số kỹ thuật chi tiết của máy sấy như Công suất 100kg, Thể tích lồng giặt 2015 lít, Kích thước lồng 1450 mm, Trọng lượng 980 kg... được nhận định là đang hướng đến chỉ định cho một hãng cụ thể, cụ thể là model LM-100ST của hãng Laundry Hitech
Theo nhà thầu, việc quy định các thông số mang tính cố định có thể làm hạn chế sự tham gia của các hãng khác, gây mất tính cạnh tranh trong đấu thầu
Chủ đầu tư điều chỉnh để tăng tính mở
Trước các kiến nghị, Bệnh viện ĐKKV Long Khánh đã kịp thời điều chỉnh E-HSMT bằng Quyết định số 2684/QĐ-BV ngày 27/10/2025
· Đối với các thông số về công suất, điện áp, tốc độ sấy, ...: Nhà thầu có thể chào hàng hóa có thông số tốt hơn hoặc tương đương
· Đối với các thông số về thể tích lồng giặt, kích thước lồng, chiều sâu lồng sấy, trọng lượng: Nhà thầu có thể chào hàng hóa có sai số trong phạm vi ± 5%.
Trao đổi về vấn đề này với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ, Đoàn luật sư TP HCM, cho biết: "Các kiến nghị của nhà thầu là chính đáng, đặc biệt là khi Hồ sơ mời thầu (HSMT) có dấu hiệu hạn chế cạnh tranh. Theo Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản sửa đổi bổ sung (như Luật số 90/2025/QH15), một trong những nguyên tắc cơ bản nhất là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc quy định thông số kỹ thuật chi tiết đến mức chỉ định một nhãn hiệu hoặc model cụ thể là hành vi bị cấm, trừ trường hợp không thể mô tả khác được".
Việc Chủ đầu tư điều chỉnh E-HSMT, đặc biệt là việc chuyển từ yêu cầu "tương đương" sang "tốt hơn hoặc tương đương" với một số tiêu chí quan trọng, đã thể hiện sự tuân thủ nguyên tắc này
Hiện tại, gói thầu đang trong giai đoạn xét thầu