Gói thầu máy sấy tại BV Long Khánh: Tranh cãi Mã HS, kỹ thuật "một hãng"

Gói thầu Mua sắm máy sấy công nghiệp Bệnh viện ĐKKV Long Khánh (211,68 triệu) thu hút 4 nhà thầu dự, giá thấp nhất giảm hơn 24%. Trước đó, nhiều kiến nghị về tiêu chí kỹ thuật "một hãng" và Mã HS.

Gói thầu Mua sắm máy sấy công nghiệp của Bệnh viện ĐKKV Long Khánh (Mã TBMT: IB2500469249) với giá 211.680.000 đồng đã khép lại giai đoạn nộp hồ sơ, chính thức mở thầu vào ngày 01/11/2025 . Kết quả mở thầu cho thấy sự cạnh tranh rõ rệt với 4 nhà thầu tham gia, trong đó giá dự thầu thấp nhất là 160.000.000 đồng, giảm hơn 24% so với giá gói thầu .

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Cạnh tranh gay gắt: Giá chào thầu giảm sâu 24%

Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của 4 đơn vị với các mức giá dự thầu như sau (giá sau giảm giá):

STT

Tên Nhà thầu

Giá dự thầu sau giảm giá (VND)

Tỷ lệ giảm giá so với Giá gói thầu

1

Công ty Cổ phần AK Global Việt Nam 160.000.000

-24.4%

2

Công ty cổ phần the one Việt Nam 179.000.000

-15.4%

3

Công ty cổ phần thương mại Pan 189.950.000

-10.2%

4

Công ty tnhh thương mại - dịch vụ Vương Lực 211.680.000

0%



Giá gói thầu là 211.680.000 đồng. Mức giá thấp nhất được chào là 160.000.000 đồng từ Công ty Cổ phần AK Global Việt Nam, giảm tới 51.680.000 đồng (tương đương 24.4%) so với giá gói thầu. Sự chênh lệch lớn này là minh chứng rõ nhất cho sự cạnh tranh về giá, hứa hẹn hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước nếu nhà thầu này đáp ứng đủ yêu cầu kỹ thuật.

Tiêu chí “một hãng” và Mã hồ sơ gây tranh cãi

Tuy nhiên, trước khi chính thức mở thầu, gói thầu này đã thu hút sự chú ý khi nhận được nhiều kiến nghị từ các nhà thầu, chủ yếu tập trung vào các tiêu chí kỹ thuật và năng lực được cho là thiếu tính mở.

Các nhà thầu đã gửi văn bản yêu cầu làm rõ E-HSMT, đặc biệt chỉ ra các thông số kỹ thuật chi tiết của máy sấy như Công suất 100kg, Thể tích lồng giặt 2015 lít, Kích thước lồng 1450 mm, Trọng lượng 980 kg... được nhận định là đang hướng đến chỉ định cho một hãng cụ thể, cụ thể là model LM-100ST của hãng Laundry Hitech .

Theo nhà thầu, việc quy định các thông số mang tính cố định có thể làm hạn chế sự tham gia của các hãng khác, gây mất tính cạnh tranh trong đấu thầu . Cùng với đó, tiêu chí về Mã HS đối với hợp đồng tương tự ban đầu được quy định là Mã HS 8419 cũng được kiến nghị điều chỉnh sang Mã HS 8451 .

Lý giải cho đề nghị này, nhà thầu khẳng định: Hàng hóa đang đấu thầu là Máy sấy công nghiệp... Mã HS là 8451... Mã HS 8419 là mã của Máy móc, thiết bị dùng để xử lý vật liệu bằng thay đổi nhiệt độ, vốn không hoàn toàn phù hợp với mặt hàng máy sấy công nghiệp .

Nguồn MSC

Chủ đầu tư điều chỉnh để tăng tính mở

Trước các kiến nghị, Bệnh viện ĐKKV Long Khánh đã kịp thời điều chỉnh E-HSMT bằng Quyết định số 2684/QĐ-BV ngày 27/10/2025 .

Đáng chú ý, Bệnh viện đã tiếp thu ý kiến, sửa đổi tiêu chí Hợp đồng Tương tự từ Mã HS không phù hợp (nếu có) thành: Hợp đồng cung cấp lắp đặt các thiết bị có Mã HS 8451 . Về các thông số kỹ thuật, Chủ đầu tư đã nới lỏng yêu cầu:

· Đối với các thông số về công suất, điện áp, tốc độ sấy, ...: Nhà thầu có thể chào hàng hóa có thông số tốt hơn hoặc tương đương .

· Đối với các thông số về thể tích lồng giặt, kích thước lồng, chiều sâu lồng sấy, trọng lượng: Nhà thầu có thể chào hàng hóa có sai số trong phạm vi ± 5%.

Trao đổi về vấn đề này với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ, Đoàn luật sư TP HCM, cho biết: "Các kiến nghị của nhà thầu là chính đáng, đặc biệt là khi Hồ sơ mời thầu (HSMT) có dấu hiệu hạn chế cạnh tranh. Theo Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản sửa đổi bổ sung (như Luật số 90/2025/QH15), một trong những nguyên tắc cơ bản nhất là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc quy định thông số kỹ thuật chi tiết đến mức chỉ định một nhãn hiệu hoặc model cụ thể là hành vi bị cấm, trừ trường hợp không thể mô tả khác được".

Việc Chủ đầu tư điều chỉnh E-HSMT, đặc biệt là việc chuyển từ yêu cầu "tương đương" sang "tốt hơn hoặc tương đương" với một số tiêu chí quan trọng, đã thể hiện sự tuân thủ nguyên tắc này . Điều này tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu tham gia hơn, góp phần đảm bảo chất lượng và tiết kiệm ngân sách nhà nước, như kết quả mở thầu đã cho thấy giá thấp nhất giảm đáng kể so với giá gói thầu.