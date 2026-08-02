Card đồ họa 4GB RAM trở lại trên Radeon RX 9050

Từ năm 2022, không ai nghĩ sẽ mua PC với chiếc card đồ họa rời mới toanh nhưng chỉ có 4GB RAM. Giờ đây, sự khan hiếm khiến cho mọi thứ trở nên đắt đỏ thì khác.

Bạn nghĩ rằng việc phải lựa chọn giữa những chiếc laptop đắt đỏ đến mức phá sản hoặc những chiếc laptop yếu kém đến mức đáng xấu hổ là điều tồi tệ nhất mà tình trạng thiếu RAM có thể gây ra? Chưa đâu.

Có vẻ như chúng ta sắp phải thụt lùi cả về card đồ họa nữa. Một card đồ họa AMD Radeon hoàn toàn mới vừa được công bố trong vòng 1 năm qua lại là hiện thân của những hệ lụy. Một số phiên bản xuất hiện trong các máy tính lắp ráp sẵn sẽ chỉ có 4GB bộ nhớ GDDR6.

Radeon RX 9050 là card đồ họa mới nhất được ra mắt của AMD.

Sau khoảng một ngày rò rỉ thông tin, AMD đã chính thức công bố Radeon RX 9050 và nếu bạn xem trang thông số kỹ thuật chính thức, nó cho biết card dựa trên Navi 44 (nền tảng chung với 9060 và 9060 XT) có "Dung lượng bộ nhớ tối đa" là 8GB.

Nhưng trang thông số kỹ thuật của ASRock cho phiên bản card của riêng họ lại có hai tùy chọn, 4GB và 8GB. Đại diện của AMD làm rõ sự khác biệt giữa thông số 8GB trên trang web của AMD và danh sách của ASRock.

Họ cho biết phiên bản 4GB của card (cũng có tốc độ bus bộ nhớ giảm một nửa so với phiên bản 8GB, làm giảm một nửa băng thông tổng thể) là "phiên bản chỉ dành cho máy bộ, không được bán riêng lẻ".

Vì vậy, bạn sẽ không thấy card 4GB đó trên kệ hàng hoặc trong các danh sách bán GPU riêng lẻ trực tuyến, mà chỉ có trong các máy tính để bàn chơi game lắp ráp sẵn (có lẽ là loại giá rẻ).

Sẽ có những phiên bản chỉ có 4GB lắp ráp trên các máy bộ bán ra cuối năm.

Card đồ họa RX 9050 8GB có giá bán khởi điểm là 279 USD, nhưng trong giai đoạn đầu ra mắt, sản phẩm chỉ được bán tại thị trường Mỹ Latinh và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (có Việt Nam).

Để dễ hình dung, card 9060 cũng chỉ được bán cho các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), nhưng phiên bản 9060 XT 8GB hiện đang được bán với giá hơn 400 USD một chút.

Chiếc card đó có 8GB VRAM, mức tối thiểu cho hầu hết các game thủ PC khi mua phần cứng mới… và trước khi tất cả những thứ liên quan đến bộ nhớ “AI” này xuất hiện, chúng ta đã tranh luận về việc liệu 8GB có đủ vào năm 2025 hay không.

Card đồ họa mới cũng có những sự thỏa hiệp ở các khía cạnh khác. Với 16 đơn vị tính toán, 16 lõi RT, 64 đơn vị xử lý texture và 1024 bộ xử lý luồng, nó chỉ mạnh bằng khoảng một phần tư so với card cao cấp nhất.

Theo thông tin từ Uniko's Hardware trên Twitter, phiên bản 4GB của card chỉ có bus bộ nhớ 64-bit vì nó sử dụng một nửa dung lượng bộ nhớ vật lý, so với phiên bản 128-bit trên card 8GB.

Điều này thực sự tệ. Chúng ta chưa thấy card đồ họa máy tính để bàn 4GB nào từ AMD kể từ Radeon RX 6400 dựa trên kiến ​​trúc RDNA2 ra mắt năm 2022.

Nvidia cũng phát hành GTX 1630 (thậm chí không có tên gọi RTX hiện tại) cùng năm đó, tương tự với Intel Arc 3 A370M. Thật khó để coi việc ra mắt card này vào thời điểm hiện tại là gì khác ngoài một bước thụt lùi lớn, ngay cả khi nó chỉ giới hạn ở các hệ thống máy tính lắp ráp sẵn vào lúc này.