RAM đang giá trên trời, Lenovo ra mắt tablet gaming 24Gb RAM

Lenovo sắp trình làng mẫu máy tính bảng chuyên game Legion Y700 Infinite với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 ép xung và màn hình OLED. Thiết bị gây ấn tượng nhờ hỗ trợ kết nối 5G cùng tùy chọn bộ nhớ RAM lên tới 24GB.

Lenovo đang chuẩn bị làm mới phân khúc máy tính bảng chơi game cỡ nhỏ với sự xuất hiện của Legion Y700 Infinite. Đây được xem là phiên bản nâng cấp toàn diện, tập trung vào khả năng kết nối di động và hiệu suất xử lý vượt trội để cạnh tranh trong thị trường thiết bị cầm tay chuyên dụng.

Lenovo Legion Y700 thế hệ mới sẽ ra mắt trong tháng 8/2026 với cấu hình cực mạnh.

Sức mạnh từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 ép xung

Điểm nhấn lớn nhất trên Legion Y700 Infinite chính là bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Lenovo sử dụng phiên bản ép xung đặc biệt, cho phép xung nhịp CPU đạt mức tối đa lên đến 4,74 GHz.

Mức hiệu năng này hứa hẹn giúp thiết bị xử lý mượt mà mọi tựa game AAA di động nặng nhất hiện nay mà không gặp hiện tượng nghẽn cổ chai.

Khác với các thế hệ trước thường sử dụng màn hình LCD, Legion Y700 Infinite được cho là sẽ trang bị tấm nền OLED kích thước khoảng 8 inch.

Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 được ép xung lê 4,74 GHz trên mẫu tablet gaming mới nhất của Lenovo.

Việc chuyển sang công nghệ OLED không chỉ mang lại độ tương phản tuyệt đối và màu sắc rực rỡ mà còn giúp giảm độ trễ phản hồi, một yếu tố sống còn đối với game thủ chuyên nghiệp.

Về ngoại hình, máy dự kiến có camera trước dạng đục lỗ đặt ở chính giữa cạnh viền, tương tự phong cách của Oppo Pad Mini. Đáng chú ý, trọng lượng của máy chỉ khoảng 310g, nhẹ hơn khoảng 50g so với phiên bản Legion Tab Gen 5 hiện tại. Trọng lượng nhẹ kết hợp với kích thước nhỏ gọn giúp người dùng thoải mái hơn khi cầm chơi game trong thời gian dài.

Bộ nhớ lên đến 24GB RAM

Sự khác biệt cốt lõi của biến thể "Infinite" nằm ở khả năng hỗ trợ mạng di động. Thiết bị tích hợp khe SIM kép, hỗ trợ băng tần N79 5G, cho phép duy trì kết nối internet tốc độ cao mọi lúc mọi nơi thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Wi-Fi như các dòng tablet truyền thống.

Lenovo cũng đưa ra những tùy chọn bộ nhớ cực kỳ ấn tượng, tương đương với các dòng laptop cao cấp. Hãng đưa ra các cấu hình tùy chọn bộ nhớ RAM gồm 12GB, 16GB và 24GB. Cùng với đó, bộ nhớ lưu trữ cũng có các tùy chọn 256 GB, 512 GB và 1TB.

Dự kiến, Lenovo Legion Y700 Infinite sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào tháng 8/2026. Với cấu hình mạnh mẽ và thiết kế tối ưu cho di động, đây sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc tablet chơi game cao cấp.