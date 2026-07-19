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Quân sự - Thế giới

Trung Quốc: Sạt lở khủng khiếp san bằng 10 toà nhà ở Trùng Khánh

Lực lượng cứu hộ phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót sau vụ sạt lở đất ở Trùng Khánh, Trung Quốc.

An An (Theo AP)

Theo AP, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, vụ sạt lở đất xảy ra tại huyện Bành Thủy, Trùng Khánh, vào sáng ngày 17/7. Khi đó, một lượng lớn đất đá sạt lở xuống sườn dốc, vùi lấp hơn 10 tòa nhà dân cư, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 34 người mất tích.

10 người đã được giải cứu và đưa tới bệnh viện trong khi hơn 1.100 người khác đã được sơ tán.

Những hình ảnh và video của hãng AP ghi lại vụ việc cho thấy một trong những tảng đá rơi xuống dường như lớn hơn cả một tòa nhà. Những mảnh vỡ nằm rải rác trên địa hình dốc.

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Vụ sạt lở đất xảy ra tại huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, vào ngày 17/7/2026. Ảnh: Mimama/AP.

Ông Wang Chuanjun, Trưởng phòng Quy hoạch và Tài nguyên thiên nhiên huyện Bành Thủy, cho biết tại một cuộc họp báo hôm 17/7 rằng có khoảng 18.000 mét khối đá và mảnh vụn trong vụ sạt lở.

Đài CCTV cho biết mưa kéo dài đã trút xuống Bành Thủy từ tối 17/7 đến sáng 18/7, với lượng mưa đo được tại trạm thời tiết là 19,2 cm. Thời tiết bất ổn đã khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn hơn. Khi mưa giảm bớt, lực lượng cứu hộ đã tiến vào hiện trường để kiểm tra thực địa các công trình bị sập và khu vực bờ sông.

Các đội cứu hộ phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người vẫn còn mất tích. Tình nguyện viên đã đi xe máy để vận chuyển nhu yếu phẩm đến cho lực lượng cứu hộ và một số cư dân bị mắc kẹt. Một số cư dân khác ở Bành Thủy cho biết nguồn nước sinh hoạt đến nhà họ chỉ có sẵn vào những khoảng thời gian nhất định.

Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc ngày 18/7 đã phân bổ 30 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ khôi phục cơ sở hạ tầng và các cơ sở dịch vụ công cộng sau thảm họa tại Bành Thủy.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sạt lở đất ở Sudan trước đây

Nguồn video: VTV
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