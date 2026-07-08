Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Sạt lở đất ở Trung Quốc, 21 công nhân lâm nghiệp thiệt mạng

Một vụ sạt lở đất xảy ra tại khu vực không có người ở tại huyện Đãng Xương, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, đã khiến 21 công nhân lâm nghiệp thiệt mạng.

An An (Theo AP)

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ngày 8/7, vụ sạt lở đất đã vùi lấp nhóm công nhân lâm nghiệp đang đi bộ qua một thung lũng hẻo lánh trên núi ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, vào trước 7h sáng ngày 7/7. Khi đó, họ đang trên đường đi dọn dẹp và bảo dưỡng đất rừng.

"Vụ sạt lở khiến 21 công nhân thiệt mạng, 12 người sống sót, trong đó có 7 người bị thương nhẹ. Hoạt động tìm kiếm cứu hộ đã kết thúc", Đài truyền hình CCTV cho biết.

apsatlodattrungquoc.jpg
Lực lượng cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm và cứu nạn tại hiện trường vụ sạt lở đất trong một ngôi làng ở huyện Đãng Xương, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, ngày 7/7/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã/AP.

"Vụ sạt lở rộng khoảng 40m và bao phủ diện tích khoảng 5.400m2", ông Yang Yaoxian, quan chức tài nguyên thiên nhiên thành phố, thông tin tại một cuộc họp báo.

Đánh giá sơ bộ cho thấy, vụ sạt lở đất là do sự kết hợp của địa hình dốc, xói mòn và cấu trúc địa chất của khu vực. Ông Yang cảnh báo nguy cơ xảy ra vụ sạt lở thứ hai do cấu trúc không ổn định.

Trong khi đó, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, cũng đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề vì bão lũ.

Các quan chức cho biết, tính đến tối 7/7, 6 người đã thiệt mạng và 11 người vẫn mất tích ở khu vực Quảng Tây. Theo văn phòng tuyên truyền khu vực, thời tiết khắc nghiệt đã buộc 130.000 người phải sơ tán. Một số tuyến tàu hỏa trong khu vực phải tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Trong khi Quảng Tây đang phải vật lộn với lũ lụt, siêu bão Bavi dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào một số khu vực phía đông nam Trung Quốc vào cuối tuần này.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sạt lở đất ở Sudan năm 2025

Nguồn video: VTV
#sạt lở đất ở Trung Quốc #sạt lở đất #Trung Quốc #lũ lụt ở Trung Quốc #lũ lụt

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Mưa lũ khiến 5 người thiệt mạng ở Trung Quốc

Mưa lớn đã khiến 5 người tử vong tại miền Bắc Trung Quốc, trong khi một cơn bão nhiệt đới quật đổ cây cối và nhấn chìm nhiều ô tô ở khu vực phía Nam nước này.

Theo AP, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ngày 5/7, mưa lớn đã khiến 5 người thiệt mạng ở miền Bắc Trung Quốc, trong khi một cơn bão nhiệt đới quật đổ cây cối và nhấn chìm nhiều ô tô ở miền Nam nước này.

"Hai người dân đã thiệt mạng trong một trận lũ quét ở vùng núi tại khu vực phía đông của Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, vào tối 4/7. Một người bị đuối nước khi đang chăn gia súc, người còn lại không may rơi xuống nước khi đang lùa đàn gia súc đi tránh lũ", bản tin của Tân Hoa Xã cho biết.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Động đất ở Trung Quốc, hơn 7.000 người sơ tán

Một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter xảy ra tại Quảng Tây, Trung Quốc, vào sáng ngày 18/5 đã khiến 2 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán.

Theo AP, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, trận động đất mạnh 5,2 độ Richter xảy ra tại khu vực Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, vào sáng sớm 18/5, khiến nhiều tòa nhà bị sập.

"2 người thiệt mạng, 4 người khác bị thương trong khi hơn 7.000 cư dân đã được sơ tán khỏi thành phố Lưu Châu", nguồn tin cho biết.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Lũ lụt ở Mỹ, 4 người thiệt mạng

Thống đốc bang Kentucky (Mỹ), ông Andy Beshear, cho biết 4 người đã thiệt mạng do lũ lụt gây ra bởi các trận mưa lớn tại bang này.

AP dẫn lời Thống đốc Andy Beshear ngày 28/6 cho biết, 4 người đã thiệt mạng do lũ lụt từ các trận mưa giông tại bang Kentucky hôm 27/6, đồng thời ông đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi dự báo sẽ còn có thêm mưa lớn.

Cảnh báo lũ quét đã được ban hành vào ngày 27/6 cho một số khu vực của Kentucky và Indiana do mưa lớn, theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới