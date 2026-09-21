Pháp ủng hộ đề xuất đưa Canada trở thành 'thành viên liên kết' của EU

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc gặp với Thủ tướng Canada Mark Carney tại Saint-Pierre-et-Miquelon, một vùng lãnh thổ của Pháp nằm ngay ngoài khơi bờ biển Newfoundland, hôm 20/9.

Pháp - Canada nỗ lực tăng cường quan hệ trên nhiều lĩnh vực

AP đưa tin, trong cuộc gặp, Tổng thống Macron đã lên tiếng ủng hộ đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về việc đưa Canada trở thành "thành viên liên kết" đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU).

"Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chương trình nghị sự về việc thắt chặt quan hệ giữa Canada với Liên minh châu Âu, với tư cách là thành viên liên kết của EU và với tư cách là thành viên chính thức của cộng đồng châu Âu", Tổng thống Macron phát biểu khi đứng cạnh Thủ tướng Canada Carney.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (bên trái) chụp ảnh với Thủ tướng Canada Mark Carney sau khi phát biểu tại Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon, ngày 20/9/2026. Ảnh: Adrian Wyld/The Canadian Press/AP.

Phát biểu của ông Macron được đưa ra trong bối cảnh Pháp và Canada nỗ lực tăng cường quan hệ chiến lược trên nhiều lĩnh vực, bao gồm không gian, quốc phòng, năng lượng và kinh doanh.

Thủ tướng Carney cho biết hai nước sẽ giao nhiệm vụ cho Bộ Quốc phòng, các cơ quan vũ trụ phát triển và chia sẻ cơ sở hạ tầng, bao gồm hệ thống phóng và các cơ sở tiếp nhận trên mặt đất. Họ cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, viễn thông, khả năng chống chịu biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế.

Sự chuyển hướng của Canada sang châu Âu

Ngày 20/9, Tổng thống Macron đã chào đón nhà lãnh đạo Canada tại sân bay ở Saint-Pierre-et-Miquelon, vùng lãnh thổ với khoảng 5.800 cư dân của Pháp.

Chuyến đi của ông Carney diễn ra vài ngày sau khi bà Ursula von der Leyen ngỏ ý mời Canada trở thành "thành viên liên kết" đầu tiên của EU.

Thủ tướng Carney hoan nghênh lời đề nghị này và lập luận rằng mối quan hệ sâu sắc hơn với châu Âu sẽ mang lại cho Canada nhiều lựa chọn hơn, giúp nước này ít bị tổn thương hơn trước sự ép buộc kinh tế từ bất cứ quốc gia nào.

Thủ tướng Canada Mark Carney (bên trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Justin Tang/The Canadian Press/AP.

Pháp nỗ lực đảm bảo nguồn cung dầu khí

Theo Tổng thống Macron, cuộc hội đàm với Thủ tướng Carney hôm 20/9 là một phần trong những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giúp Pháp đảm bảo nguồn cung dầu khí trong bối cảnh cuộc chiến ở Iran làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu, làm dấy lên lo ngại về giá nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu khác tăng cao.

“Canada là một quốc gia có nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng và đất hiếm đáng kể. Nước này cũng là một nhà sản xuất dầu khí lớn. Điều chúng tôi muốn làm là ký kết các thỏa thuận để đảm bảo nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng nhiều hơn, có thể được vận chuyển đến bờ biển Đại Tây Dương của châu Âu", nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh.

Văn phòng của ông Carney cho biết thêm trong một tuyên bố rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về hàng không vũ trụ, năng lượng, khoáng sản quan trọng và các công nghệ tiên tiến như điện toán lượng tử, vệ tinh và siêu máy tính.

Ông Carney trở lại Ottawa vào cuối ngày 20/9 để gặp Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre thảo luận về quốc phòng, an ninh Bắc Cực, năng lượng, khoáng sản quan trọng và các công nghệ mới nổi trước khi đến New York hôm 21/9 để tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Støre, ông Carney nhấn mạnh rằng Canada sẽ là một đối tác tốt hơn khi nước này “độc lập hoặc kiên cường hơn” và có mối quan hệ mạnh mẽ hơn trên toàn thế giới.

Cuộc gặp hôm 20/9 giữa Tổng thống Macron và Thủ tướng Carney diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/9 thông báo rằng Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland (một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch) về việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Washington tại Greenland.

Tổng thống Pháp Macron hoan nghênh thỏa thuận này hôm 19/9.

"Chủ quyền của Đan Mạch đang được tôn trọng, luật pháp quốc tế đang được tôn trọng. Bất cứ điều gì giúp giảm bớt căng thẳng đều là điều tốt", ông Macron phát biểu.

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