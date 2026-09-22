Vì sao căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan leo thang?

Pakistan đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào các địa điểm mà nước này nghi ngờ là nơi ẩn náu của các tay súng phiến quân tại Afghanistan.

Ngày 21/9, chiến đấu cơ của Pakistan đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào các địa điểm ở miền Đông Afghanistan mà Islamabad nghi ngờ là những nơi ẩn náu của phiến quân. Pakistan cho biết, 28 tay súng phiến quân đã bị loại bỏ, trong khi Kabul báo cáo ít nhất 3 dân thường thiệt mạng, AP đưa tin.

Nguy cơ giao tranh xuyên biên giới tái diễn

Những cuộc không kích gần khu vực biên giới chung giữa hai nước đánh dấu sự leo thang căng thẳng mới, làm dấy lên nguy cơ lại xảy ra các cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa Pakistan và Afghanistan. Diễn biến này cũng có thể làm phức tạp thêm nỗ lực hòa giải của các cường quốc khu vực.

Đợt oanh kích diễn ra sau khi Pakistan cảnh báo có thể oanh kích các tay súng phiến quân bên trong lãnh thổ Afghanistan, sau hai vụ tấn công chết người nhằm vào lực lượng an ninh Pakistan gần biên giới trong những ngày gần đây.

Người dân kiểm tra đống đổ nát của một ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc không kích ở làng Patan, tỉnh Kunar, miền Đông Afghanistan, ngày 21/9/2026. Ảnh: AP/Shafiullah Kakar.

Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan (UNAMA) cho biết trên mạng xã hội X rằng họ xác nhận ít nhất 3 dân thường, bao gồm một người đàn ông, một phụ nữ và một bé gái, đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong các cuộc không kích tại tỉnh Kunar của Afghanistan vào rạng sáng ngày 21/9.

UNAMA cho biết đã ghi nhận hơn 1.100 trường hợp dân thường thương vong tại Afghanistan do bạo lực xuyên biên giới kể từ đầu năm đến nay.

“Chúng tôi một lần nữa kêu gọi các bên tôn trọng luật nhân đạo quốc tế để ngăn ngừa thương vong cho dân thường”, UNAMA nhấn mạnh.

Theo Bộ Thông tin Pakistan, lực lượng an ninh nước này đã tiến hành một chiến dịch có kế hoạch sau hàng loạt vụ tấn công của phiến quân trong đất nước Pakistan. Chiến dịch này được tiếp nối bằng “các cuộc không kích có tính toán nhằm vào nơi ẩn náu và căn cứ của các nhóm phiến quân chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công này”.

Các vụ tấn công nhằm vào cảnh sát và lực lượng an ninh Pakistan gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Chính quyền Islamabad quy trách nhiệm cho Taliban Pakistan (hay TTP) và các nhóm phiến quân khác về phần lớn các vụ bạo lực. Islamabad cho rằng Afghanistan cung cấp nơi trú ẩn cho TTP, song Kabul phủ nhận cáo buộc.

Afghanistan tuyên bố sẽ đáp trả

Trong một bài đăng trên mạng X, người phát ngôn của chính quyền Taliban tại Afghanistan, ông Zabiullah Mujahid, đã lên án các cuộc không kích của Pakistan, đồng thời tuyên bố Kabul sẽ có hành động đáp trả.

Bộ Ngoại giao Afghanistan đã triệu tập Đại biện lâm thời Pakistan tại Kabul và gửi công hàm phản đối chính thức về các cuộc không kích.

“Afghanistan coi các cuộc tấn công này là sự vi phạm rõ ràng chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan. Kabul một lần nữa bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc cho rằng những vụ tấn công gần đây ở Pakistan bắt nguồn từ lãnh thổ Afghanistan”, Bộ Ngoại giao Afghanistan nhấn mạnh.

Phó phát ngôn viên chính quyền Taliban tại Afghanistan, ông Hamdullah Fitrat, cho biết thêm các cuộc không kích của Pakistan diễn ra vào khoảng 3h sáng ngày 21/9 tại huyện Nurgal của tỉnh Kunar và huyện Barmal của tỉnh Paktika. Dẫn nguồn tin ban đầu, ông Fitrat nói rằng một ngôi nhà của người dân địa phương đã bị trúng bom, khiến 3 thành viên trong gia đình thiệt mạng và 4 người thân khác bị thương.

"Cuộc không kích tại khu vực Rakhah và Tor Kundi của Barmal cũng đã phá hủy một cửa hàng và một ngôi nhà không có người ở, nhưng không gây thương vong", ông Fitrat nói tiếp.

Hiện trường vụ đánh bom tại một nhà thờ Hồi giáo ở Kohat, Tây Bắc Pakistan, ngày 18/9/2026. Ảnh: AP/Muhammad Sajjad.

Đợt không kích của Pakistan diễn ra chỉ một ngày sau khi 6 nhân viên an ninh Pakistan, bao gồm 2 sĩ quan quân đội, thiệt mạng trong một cuộc đấu súng với phiến quân tại Hangu, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan, gần biên giới với Afghanistan.

Hôm 18/9, một kẻ đánh bom liều chết tấn công một nhà thờ Hồi giáo gần khu phức hợp cảnh sát ở thành phố Kohat, Pakistan. Cùng lúc, 8 tay súng đã xông vào các văn phòng trong khu phức hợp, dẫn đến cuộc đấu súng kéo dài 20 giờ. Các cuộc tấn công khiến ít nhất 21 người, chủ yếu là cảnh sát, thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, theo các quan chức Pakistan.

Một ngày sau, Bộ Thông tin Pakistan đưa ra cảnh báo nước này có thể tấn công các phần tử phiến quân ẩn náu bên trong Afghanistan để đáp trả các vụ tấn công tại Pakistan. Bộ này quy trách nhiệm vụ tấn công ở Kohat cho các phần tử phiến quân được cho là có căn cứ tại Afghanistan.

Dù vậy, chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công ở Kohat hoặc Hangu tính đến thời điểm diễn ra các cuộc không kích hôm 21/9 của Pakistan. Nghi ngờ đổ dồn vào Taliban Pakistan (TTP), lực lượng đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cảnh sát và lực lượng an ninh Pakistan trong những năm gần đây.

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