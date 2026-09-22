Trung Quốc biến robot trở thành công nhân trong nhà máy sản xuất robot

Không chỉ là sản phẩm đầu ra, robot hình người tại nhà máy UBTECH còn trực tiếp đảm nhiệm nhiều công đoạn từ vận chuyển vật liệu đến hỗ trợ lắp ráp.

Nhà máy mới của UBTECH tại Liễu Châu có công suất thiết kế 10.000 robot hình người mỗi năm, trong đó chính những robot này được sử dụng để vận chuyển linh kiện, hỗ trợ lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm.

UBTECH Robotics vừa đưa vào hoạt động nhà máy rộng 14.000 m², chuyên sản xuất các dòng robot hình người công nghiệp Walker S và Cruzr. Theo doanh nghiệp, một robot có thể được hoàn thiện trong khoảng 10 phút.

Điểm đáng chú ý là robot không chỉ là sản phẩm đầu ra mà còn trực tiếp tham gia quá trình sản xuất. Các robot Cruzr Y1 và Cruzr S2 đảm nhiệm nhiều công việc hậu cần như dỡ vật liệu, xếp hàng, đưa linh kiện lên dây chuyền và vận chuyển giữa các khu vực.

Nhà máy còn sử dụng cánh tay robot cộng tác, xe tự hành và xe nâng không người lái. Các thiết bị được kết nối qua hệ thống quản lý số, giúp điều phối sản xuất, linh kiện và kiểm soát chất lượng.

Trước khi xuất xưởng, mỗi robot phải trải qua hơn 4 giờ kiểm tra toàn diện, sau đó được quét tự động 360 độ để kiểm tra ngoại quan. UBTECH cũng xây dựng kho tự động rộng 65 m², có thể chứa 112 robot, giúp tăng hơn 50% hiệu quả sử dụng không gian.

Việc đưa robot vào trực tiếp chế tạo robot diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh ngành công nghiệp này. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, nước này sản xuất 98.677 robot công nghiệp trong tháng 7, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong 7 tháng đầu năm, sản lượng đạt 635.056 chiếc, tăng 28,5%.

UBTECH cho rằng mô hình nhà máy mới có thể mở rộng cho sản xuất robot quy mô lớn, khi robot ngày càng đảm nhận nhiều công đoạn trong chính dây chuyền chế tạo ra chúng.