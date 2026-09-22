Sỏi trong ống tụy, người bệnh được xử lý bằng kỹ thuật '2 trong 1'

Ca mổ nội soi với đường mổ dưới 5 cm kết hợp mở ống tụy, tán sỏi qua ống mềm, giúp người bệnh sớm phục hồi sau phẫu thuật.

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật điều trị thành công cho người bệnh nam 49 tuổi được chẩn đoán sỏi tụy – viêm tụy mạn, kèm sỏi trong lòng ống tụy.

Trường hợp này được áp dụng phương pháp phẫu thuật nội soi kết hợp tán sỏi tụy qua ống mềm và nối tụy – ruột. Đây là kỹ thuật kết hợp nhiều bước xử lý trong cùng một cuộc mổ, nhằm giải quyết tình trạng sỏi và tổn thương liên quan đến ống tụy.

ThS.BS Chu Minh Phúc, Khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, phương pháp được thực hiện theo hướng ít xâm lấn. Đường mổ nhỏ dưới 5 cm giúp giảm mức độ xâm lấn so với phẫu thuật mở truyền thống, đồng thời tạo điều kiện để người bệnh hồi phục sớm sau mổ.

Sau phẫu thuật một ngày, người bệnh có thể trung tiện và sớm ăn uống trở lại bình thường.

Bác sĩ và bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo ThS.BS Chu Minh Phúc, viêm tụy mạn là tình trạng bệnh lý kéo dài, trong đó sỏi tụy và sỏi nằm trong lòng ống tụy có thể trở thành vấn đề cần được can thiệp. Với những trường hợp phù hợp, việc lấy sỏi và xử lý hệ thống ống tụy là một trong những mục tiêu của điều trị.

Hiện nay, phẫu thuật nội soi mở ống tụy lấy sỏi kết hợp tán sỏi bằng ống mềm và nối tụy – ruột là kỹ thuật hiện đại.

Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phương pháp này đòi hỏi hệ thống trang thiết bị chuyên sâu cùng đội ngũ có kinh nghiệm trong phẫu thuật tụy, do đó hiện chỉ được triển khai tại một số trung tâm lớn

Việc kết hợp mở ống tụy, tán sỏi qua ống mềm và nối tụy – ruột trong cùng một cuộc mổ cho thấy vai trò của các kỹ thuật ít xâm lấn trong điều trị bệnh lý tụy phức tạp. Tuy nhiên, chỉ định can thiệp cần được đánh giá cụ thể dựa trên tình trạng bệnh và tổn thương của từng người bệnh.

Hình ảnh trong mổ và trong quá trình tán sỏi tụy - Ảnh BVCC

Hình ảnh trong mổ và trong quá trình tán sỏi tuỵ - Ảnh BVCC

Các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khuyến cáo, người dân hạn chế sử dụng bia rượu, đặc biệt những người có tiền sử lạm dụng rượu kéo dài.

Bên cạnh đó, người mắc viêm tụy tự miễn hoặc viêm tụy không rõ nguyên nhân cần thăm khám định kỳ hằng năm để theo dõi và kiểm soát bệnh. Việc theo dõi giúp phát hiện sớm những biến chứng có thể xảy ra, từ đó có hướng xử trí phù hợp.

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