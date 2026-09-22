Bia không cồn từ lựa chọn phụ thành phân khúc tỷ USD tới năm 2030

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang thúc đẩy các hãng bia mở rộng danh mục sản phẩm không cồn, với doanh thu toàn cầu dự kiến đạt 49 tỷ USD vào năm 2030.

Trong khi thị trường bia truyền thống tăng trưởng chậm tại nhiều quốc gia, bia không cồn đang trở thành phân khúc được các nhà sản xuất tập trung đầu tư.

Theo Statista, bia không cồn hiện chiếm hơn 6% doanh thu bia toàn cầu và tăng trưởng khoảng 6-17% mỗi năm trong 5 năm qua. Doanh thu toàn cầu của phân khúc này được dự báo đạt 49 tỷ USD vào năm 2030, gần gấp đôi năm 2021.

Tại EU, Eurostat cho biết năm 2025 khu vực này sản xuất 34,4 tỷ lít bia, giảm 0,7% so với năm trước. Trong đó, bia có nồng độ cồn dưới 0,5% và bia không cồn đạt 2,1 tỷ lít, chiếm hơn 6% tổng sản lượng.

Tây Ban Nha là một trong những thị trường tiêu thụ nổi bật. Doanh số bia không cồn tại nước này tăng 4,6% trong năm 2025, lên 3,3 triệu hectolit, tương đương 14% tổng lượng bia tiêu thụ.

Theo báo cáo khoa học trên Forinsightsconsultancy, sự đổi mới được thúc đẩy bởi các quy trình sản xuất bia mới, sự phát triển được cải tiến của các chủng men, quá trình lên men chính xác, ổn định hương vị và các quy trình sản xuất bền vững hơn. Họ cũng đang cho ra mắt các loại bia hữu cơ, không chứa gluten, thuần chay và bia chức năng không cồn mới, kết hợp với các thành phần tự nhiên, vitamin, thảo dược và chất điện giải để đáp ứng sự thay đổi trong mối quan tâm về sức khỏe và nhu cầu giải trí của người tiêu dùng.

Nhờ sự đầu tư vào đổi mới sản phẩm, phân phối rộng rãi hơn thông qua các kênh bán lẻ và dịch vụ ăn uống, cùng với xu hướng người tiêu dùng ưa chuộng đồ uống tốt cho sức khỏe, thị trường bia không cồn (AF Beer) được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong giai đoạn dự báo. Việc nhập khẩu ngày càng tăng các loại đồ uống không cồn cao cấp, sản phẩm nhãn sạch, kỹ thuật sản xuất bia bền vững và hương vị mới lạ sẽ thúc đẩy tăng trưởng dài hạn tại các thị trường phát triển và mới nổi.

Cùng với sự mở rộng thị trường, công nghệ sản xuất cũng giúp cải thiện hương vị và đặc tính của bia không cồn. Một nghiên cứu năm 2026 trên 65 loại bia cho thấy hàm lượng vitamin B6 trong bia không cồn và bia có cồn có thể tương đương, nhưng các nhà nghiên cứu không xem đây là bằng chứng để coi bia không cồn là một loại đồ uống bổ dưỡng.

Đáng chú ý, “không cồn” không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với 0% cồn. Một số sản phẩm thuộc nhóm này vẫn có thể chứa một lượng cồn rất nhỏ, tùy quy định từng thị trường. Do đó, việc kiểm tra thông tin nồng độ cồn trên nhãn vẫn cần thiết, đặc biệt với những người cần tránh cồn hoàn toàn.