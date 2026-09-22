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Sống Khỏe

Cô gái 16 tuổi co giật, mất ý thức: Đừng chủ quan với động kinh

Mắc động kinh từ nhỏ, cô gái 16 tuổi vẫn co giật nhiều lần trong tháng, lần này nhập viện trong tình trạng co giật, mất ý thức.

Thúy Nga

Động kinh tái diễn nhiều lần, cấp cứu vì co giật, mất ý thức

Bệnh nhân Đ.N.Y., 16 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long, được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cấp cứu khi cơn co giật xảy ra đột ngột, kèm mất ý thức.

Theo người nhà, Y. mắc động kinh từ nhỏ và từng điều trị tại nhiều bệnh viện ở TP.HCM. Gần đây, em tiếp tục được điều trị tại một bệnh viện ở Cần Thơ trong hơn một năm. Tuy nhiên, bệnh vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, các cơn co giật vẫn xuất hiện nhiều lần trong tháng.

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Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Khi tiếp nhận tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng đánh giá tình trạng, sơ cứu, hội chẩn chuyên khoa Thần kinh, đồng thời xử trí cắt cơn và theo dõi, hồi sức tích cực.

Sau khoảng một giờ, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Em trở lại trạng thái bình thường, sau đó được chuyển đến Khoa Nội Thần kinh để tiếp tục điều trị và theo dõi chuyên khoa.

Trong 4 ngày điều trị tại Khoa Nội Thần kinh, bệnh nhân được theo dõi sát và điều trị theo hướng chuyên khoa. Sức khỏe ổn định, không còn xuất hiện cơn co giật, ăn uống và đi lại bình thường. Bệnh nhân dự kiến xuất viện trong những ngày tới, tiếp tục điều trị ngoại trú và tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ chuyên khoa.

BS.CKI. Lữ Hữu Tuấn, Trưởng khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, trường hợp của Y. cho thấy người mắc động kinh dù đã điều trị trong nhiều năm vẫn có thể xuất hiện cơn co giật trở lại nếu bệnh chưa được kiểm soát tốt.

Vì vậy, người bệnh cần tuân thủ điều trị và tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

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Kiểm tra tình trạng co giật của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tuân thủ nguyên tắc điều trị để kiểm soát

BS.CKI. Lữ Hữu Tuấn khuyến cáo, người bệnh động kinh và gia đình cần tuân thủ nguyên tắc “Đúng – đủ – liên tục” trong quá trình điều trị. Đặc biệt, không tự ý ngừng thuốc, đổi thuốc hoặc điều chỉnh liều khi chưa có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa.

Việc tự thay đổi điều trị có thể khiến bệnh không được kiểm soát và làm tăng nguy cơ xuất hiện các cơn co giật. Với những người tái diễn cơn dù đã điều trị, việc tái khám và đánh giá lại tình trạng bệnh là cần thiết để bác sĩ có hướng xử trí phù hợp.

BS. Nguyễn Kim Tưởng, Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, các trường hợp động kinh kháng trị ở người trẻ đòi hỏi phác đồ cá thể hóa và theo dõi sát sao nhằm kiểm soát cơn co giật.

Khi người bệnh xuất hiện cơn co giật bất thường, đặc biệt kèm mất ý thức, gia đình cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được đánh giá và xử trí kịp thời.

3 nguyên tắc người bệnh động kinh cần nhớ

"Đúng": Dùng thuốc và điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

"Đủ": Không tự ý bỏ thuốc, giảm liều hoặc thay đổi thuốc.

"Liên tục": Duy trì điều trị và tái khám theo lịch hẹn, kể cả khi đã hết cơn.

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#Động kinh #Co giật #Điều trị động kinh #Tái khám #Nguyên tắc điều trị

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