Trúng gói thầu 4 tỷ đồng, Nguyễn Phong NĐ tiết kiệm ngân sách 0,4%

Dù đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu gần 4 tỷ đồng tại Ban QLDA ĐTXD khu vực Đà Lạt chỉ có duy nhất Nguyễn Phong NĐ dự và trúng với tỉ lệ tiết kiệm 0,4%.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa cơ sở nhà đất tại số 07 Hàn Thuyên. Đáng chú ý, Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phong NĐ trúng thầu trong bối cảnh không có đối thủ cạnh tranh, với mức tiết kiệm cho ngân sách khoảng 0,4%.

Tiết kiệm ngân sách thấp

Theo Quyết định số 75/QĐ-BQLDAÐL ngày 25/03/2026 do Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt ký phê duyệt, Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phong NĐ (MST: 5801472483) đã được lựa chọn thực hiện Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo cơ sở nhà, đất tại số 07 Hàn Thuyên, phường Cam Ly, tỉnh Lâm Đồng.

Giá dự toán của gói thầu được xác định là 3.922.456.294 đồng. Tuy nhiên, sau quá trình đấu thầu rộng rãi qua mạng, Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phong NĐ đã trúng thầu với mức giá 3.906.403.092 đồng.

Như vậy, so với giá gói thầu, số tiền tiết kiệm cho Quỹ hoạt động phát triển sự nghiệp của đơn vị này chỉ vỏn vẹn khoảng 16 triệu đồng, tương ứng với tỉ lệ tiết kiệm là 0,4%. Đây là con số khá thấp về hiệu quả kinh tế - một trong những mục tiêu cốt lõi mà Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 hướng tới.

Dữ liệu từ Biên bản mở thầu mã số IB2600079421 hoàn thành ngày 18/03/2026 cho thấy, dù gói thầu được thông báo mời thầu rộng rãi, nhưng đến thời điểm đóng thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ ghi nhận duy nhất hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phong NĐ.

Việc không có bất kỳ đối thủ nào tham gia cạnh tranh đã tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu này dễ dàng vượt qua các bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm kỹ thuật và trúng thầu.

Quyết định số 75/QĐ-BQLDAÐL ngày 25/03/2026 phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo cơ sở nhà, đất tại số 07 Hàn Thuyên, phường Cam Ly, tỉnh Lâm Đồng. (Nguồn MSC)

Chân dung nhà thầu Nguyễn Phong NĐ

Theo dữ liệu của Báo Tri Thức và Cuộc Sống, Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phong NĐ có trụ sở tại Xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng, là một cái tên không hề xa lạ trong lĩnh vực đầu tư công, chủ yếu hoạt động tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đáng chú ý, thống kê lịch sử năng lực cho thấy tỉ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối. Cụ thể, doanh nghiệp này đã tham gia 43 gói thầu, trong đó trúng tới 42 gói, chưa trượt gói nào và 1 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt hơn 28,1 tỷ đồng (trong đó vai trò độc lập hơn 21,1 tỷ đồng và vai trò liên danh gần 7 tỷ đồng).

Phân tích sâu hơn, trong tổng giá trị trúng thầu nêu trên, có đến hơn 10,3 tỷ đồng là từ các gói chỉ định thầu. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này chạm mức 99,69%, đồng nghĩa với việc mức tiết kiệm ngân sách qua các gói thầu luôn duy trì ở mức thấp.

Lịch sử đấu thầu cũng ghi nhận đơn vị này có quan hệ với 18 bên mời thầu khác nhau nhưng rất hiếm khi vấp phải sự cạnh tranh. Tính đến nay, nhà thầu này chỉ từng đấu với 2 đối thủ trong 2 gói thầu và đều giành phần thắng. Ngoài thi công, Nguyễn Phong NĐ còn tham gia tư vấn 16 gói thầu với 6 vai trò khác nhau và chưa từng nhận quyết định xử phạt vi phạm quy định về đấu thầu.

Lịch sử năng lực của nhà thầu này cho thấy một sự gắn kết chặt chẽ với nhiều bên mời thầu trên địa bàn. Danh sách các dự án mà công ty này từng tham gia trải dài từ các trường học như Trường Mầm non 9, Trường Mầm non 12, cho đến các trường tiểu học như Trưng Vương, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Lý Thường Kiệt... Đáng chú ý, tại không ít gói thầu, doanh nghiệp này cũng độc lập tham gia dự thầu và trúng thầu sát giá.

Góc nhìn chuyên gia và cơ sở pháp lý

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Mục tiêu tối thượng của đấu thầu là tìm ra nhà thầu có năng lực tốt nhất với giá thành cạnh tranh nhất nhằm tiết kiệm ngân sách. Khi nhà thầu liên tục trúng sát giá, tỷ lệ trúng trung bình đạt 99,69% và thường ở vị thế không có đối thủ, tính cạnh tranh đã bị triệt tiêu đáng kể. Theo Điều 10 Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và Luật sửa đổi số 90/2025/QH15, các đơn vị chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình và rà soát lại việc lập hồ sơ mời thầu để không làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng việc trúng thầu sát giá có thể không vi phạm quy định nếu quy trình đúng luật, nhưng nó phản ánh sự lãng phí cơ hội tiết kiệm ngân sách.