Liên danh Gia Thắng trúng gói thầu xây lắp giao thông tại xã Quảng Trực

Thông tin chi tiết về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

Dự án Đường giao thông từ QL14C cũ (Ngã ba cây đa) vào khu sản xuất được triển khai căn cứ theo Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 do Chủ tịch UBND xã Quảng Trực ký về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. Tổng mức đầu tư của dự án là 3.000.000.000 đồng từ nguồn vốn ngân sách xã.

Sau đó, Trưởng phòng Kinh tế xã Quảng Trực đã lần lượt ký các Quyết định số 28/QĐ-PKT ngày 03/03/2026 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Quyết định số 34/QĐ-PKT ngày 18/03/2026 phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) cho gói thầu Thi công xây dựng công trình.

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 2.544.154.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm năm mươi bốn nghìn đồng). Việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo Biên bản mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Mã TBMT: IB2600099974), thời điểm hoàn thành mở thầu ghi nhận lúc 16:41 ngày 27/03/2026. Tại thời điểm đóng mở thầu, hệ thống ghi nhận có 01 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự là Liên danh Gia Thắng.

Quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) được thực hiện bởi Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Nguyên Đắk Nông (đơn vị tư vấn). Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT do đơn vị này lập, Liên danh Gia Thắng đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Căn cứ trên kết quả đánh giá, Ngày 08/4/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Quảng Trực đã ký Quyết định số 36/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu: Thi công xây dựng công trình. Gói thầu này thuộc dự án Đường giao thông từ QL14C cũ (Ngã ba cây đa) vào khu sản xuất. Địa điểm xây dựng công trình đặt tại Bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng.

Đơn vị trúng thầu được phê duyệt là Liên danh Gia Thắng, bao gồm Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Gia Thắng và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Minh Đức Đắk Nông. Phòng Kinh tế xã Quảng Trực đã phê duyệt cho Liên danh Gia Thắng trúng thầu với mức giá 2.513.623.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm mười ba triệu, sáu trăm hai mươi ba nghìn đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày. So với giá gói thầu ban đầu, số tiền tiết kiệm sau đấu thầu là 30.531.000 đồng.

Quyết định số 36/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu: Thi công xây dựng công trình. Gói thầu này thuộc dự án Đường giao thông từ QL14C cũ (Ngã ba cây đa) vào khu sản xuất. (Nguồn: MSC)

Chi tiết hồ sơ năng lực của Liên danh Gia Thắng

Dữ liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cung cấp các thông tin chi tiết về lịch sử tham gia dự thầu của hai thành viên trong Liên danh Gia Thắng.

Thành viên thứ nhất là Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Gia Thắng. Doanh nghiệp có mã số thuế 6400444730, địa chỉ trụ sở đăng ký tại Tổ 5, Phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Theo số liệu trích xuất, doanh nghiệp này đã tham gia và trúng 12/12 gói thầu. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) khoảng 12.480.015.000 đồng, (có 256.313.000 đồng là các gói chỉ định thầu).

Thành viên thứ hai trong liên danh là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Minh Đức Đắk Nông. Doanh nghiệp hoạt động với mã số thuế 6400296049, địa chỉ trụ sở tại Tổ Dân Phố 3, Phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Lịch sử tham gia đấu thầu của công ty ghi nhận đã tham gia 38 gói thầu. Trong đó, doanh nghiệp trúng 35 gói, trượt 2 gói, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là khoảng 159.124.745.000 đồng, (có khoảng 333.867.000 đồng là các gói chỉ định thầu).

Sự tham gia của cả hai nhà thầu này đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kỹ thuật, tài chính được quy định trong E-HSMT do Phòng Kinh tế xã Quảng Trực phát hành, từ đó dẫn đến kết quả trúng thầu theo Quyết định số 36/QĐ-PKT.

Trụ sở UBND xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng.

Cơ sở pháp lý trong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu

Dưới góc độ pháp lý, quy trình tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với sự tham gia của một nhà thầu được thực hiện dựa trên các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Trao đổi với Báo Tri Thức và Cuộc Sống, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết:

"Công tác đấu thầu qua mạng hiện nay tuân thủ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được hướng dẫn chi tiết bởi Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC. Tại Khoản 8 Điều 43 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định về xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện: Có hồ sơ dự thầu hợp lệ; Có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu; Có đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu; Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất; Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt.

Đối với trường hợp gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC không có quy định cấm hoặc bắt buộc phải hủy thầu. Nếu nhà thầu duy nhất đó tham gia nộp hồ sơ, trải qua bước đánh giá của tổ chuyên gia và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đạt/không đạt về mặt kỹ thuật, năng lực tài chính, đồng thời có giá dự thầu không vượt giá gói thầu, thì chủ đầu tư hoàn toàn có cơ sở pháp lý để ban hành quyết định phê duyệt trúng thầu".

Như vậy, thông qua việc đối chiếu với hệ thống pháp luật đấu thầu hiện hành, việc Phòng Kinh tế xã Quảng Trực phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng công trình hoàn toàn dựa trên kết quả đánh giá thực tế hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Những thông tin chi tiết về năng lực thực hiện dự án của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Gia Thắng cùng Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Minh Đức Đắk Nông là cơ sở để chủ đầu tư giao phó việc thi công tuyến đường giao thông phục vụ khu sản xuất tại địa phương.