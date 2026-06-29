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Quân sự - Thế giới

Trực thăng rơi ở Ả Rập Xê Út, 14 người tử vong

Truyền thông đưa tin, chiếc trực thăng gặp nạn ở Ras Tanura, Ả Rập Xê Út, khiến toàn bộ 14 người trên máy bay thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng ngày 28/6 tại Ras Tanura, Ả Rập Xê Út.

Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết, chiếc trực thăng, thuộc sở hữu của một trong những công ty dầu khí lớn nhất thế giới, bị rơi khiến toàn bộ 14 người trên máy bay thiệt mạng.

"Tất cả nạn nhân đều là công dân Ả Rập Xê Út", thông báo của Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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Chiếc trực thăng thuộc sở hữu của công ty Aramco. Ảnh: Artur Widak/NurPhoto.

"Cuộc điều tra đang được tiến hành, với sự tham gia của các cơ quan chức năng liên quan, để xác định nguyên nhân vụ tai nạn trực thăng", hãng thông tấn Saudi Arabia (SPA) dẫn lời một quan chức giấu tên tại Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út.

Chiếc trực thăng thuộc sở hữu của Aramco, công ty năng lượng quốc gia của Ả Rập Xê Út.

Aramco đã phải gấp rút ứng phó khi cuộc chiến Mỹ - Iran làm gián đoạn nguồn cung dầu và đẩy giá dầu lên cao. Công ty cho biết họ đã chuyển thành công một phần lượng dầu xuất khẩu sang đường ống dẫn để tránh eo biển Hormuz do Iran tuyên bố kiểm soát tuyến đường thủy này.

Hôm 26/6, trong bối cảnh Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ, công ty Aramco đã nối lại hoạt động bốc dỡ hàng hóa tại Ras Tanura sau nhiều tháng ngừng hoạt động do cuộc chiến Mỹ-Iran và các lệnh phong tỏa ở eo biển Hormuz.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận khung

Nguồn video: VTV
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