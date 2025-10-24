Trò lố ‘diễn sâu’ của Lương Bằng Quang trước khi bị bắt vì ‘chạy án’

Lương Bằng Quang có nhiều hành động gây tranh cãi trước khi bị bắt, khởi tố về tội Đưa hối lộ.

Mới đây, mở rộng điều tra vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP HCM) xác định Lương Bằng Quang đã dùng tiền ‘chạy án’.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang về tội Đưa hối lộ và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang.

Lương Bằng Quang. Ảnh: FB Lương Bằng Quang.

Trước khi vướng vòng lao lý, Lương Bằng Quang liên tục có hành động gây ồn ào. Cụ thể, ngày 16/10, sau 3 ngày Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam, Lương Bằng Quang đăng tải một clip cho biết, vợ anh từng để lại một bức thư.

Khi trích đọc thư của Ngân 98, Lương Bằng Quang nhiều lần bật khóc. Sau clip này, nam nhạc sĩ lại đăng tải một video giải thích rằng trong lúc rối trí, xem lại tin nhắn cũ của Ngân 98, anh cho rằng đây là tâm thư của vợ trước khi bị bắt. Lương Bằng Quang xin lỗi khán giả vì khiến mọi người hiểu lầm.

Khi trích đọc thư của Ngân 98, Lương Bằng Quang nhiều lần bật khóc. Ảnh: Người Đưa Tin.

Tiếp đó, trên Facebook cá nhân, Lương Bằng Quang liên tục đăng tải video cũ bên Ngân 98 kèm những lời nhớ nhung vợ. Ngoài ra, ít ngày trước khi bị bắt, nam nhạc sĩ còn ra mắt ca khúc mới. Lương Bằng Quang thể hiện bài hát và sử dụng ảnh cũ bên Ngân 98 cho sản phẩm âm nhạc.

Lương Bằng Quang ra mắt ca khúc mới. Ảnh: FB Lương Bằng Quang.

Loạt hành động của Lương Bằng Quang gây tranh cãi. Nhiều người chỉ trích Lương Bằng Quang chỉ đang tạo ra nội dung làm nóng tên tuổi giữa lúc Ngân 98 vướng vòng lao lý. Không ít cư dân mạng cho rằng Lương Bằng Quang đáng lẽ nên giữ im lặng.