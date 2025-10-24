Hà Nội

Giải trí

Trò lố ‘diễn sâu’ của Lương Bằng Quang trước khi bị bắt vì ‘chạy án’

Lương Bằng Quang có nhiều hành động gây tranh cãi trước khi bị bắt, khởi tố về tội Đưa hối lộ.

Thu Cúc (tổng hợp)

Mới đây, mở rộng điều tra vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP HCM) xác định Lương Bằng Quang đã dùng tiền ‘chạy án’.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang về tội Đưa hối lộ và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang.

quang00.jpg
Lương Bằng Quang. Ảnh: FB Lương Bằng Quang.

Trước khi vướng vòng lao lý, Lương Bằng Quang liên tục có hành động gây ồn ào. Cụ thể, ngày 16/10, sau 3 ngày Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam, Lương Bằng Quang đăng tải một clip cho biết, vợ anh từng để lại một bức thư.

Khi trích đọc thư của Ngân 98, Lương Bằng Quang nhiều lần bật khóc. Sau clip này, nam nhạc sĩ lại đăng tải một video giải thích rằng trong lúc rối trí, xem lại tin nhắn cũ của Ngân 98, anh cho rằng đây là tâm thư của vợ trước khi bị bắt. Lương Bằng Quang xin lỗi khán giả vì khiến mọi người hiểu lầm.

nguoiduatin.jpg
Khi trích đọc thư của Ngân 98, Lương Bằng Quang nhiều lần bật khóc. Ảnh: Người Đưa Tin.

Tiếp đó, trên Facebook cá nhân, Lương Bằng Quang liên tục đăng tải video cũ bên Ngân 98 kèm những lời nhớ nhung vợ. Ngoài ra, ít ngày trước khi bị bắt, nam nhạc sĩ còn ra mắt ca khúc mới. Lương Bằng Quang thể hiện bài hát và sử dụng ảnh cũ bên Ngân 98 cho sản phẩm âm nhạc.

quang1.png
Lương Bằng Quang ra mắt ca khúc mới. Ảnh: FB Lương Bằng Quang.

Loạt hành động của Lương Bằng Quang gây tranh cãi. Nhiều người chỉ trích Lương Bằng Quang chỉ đang tạo ra nội dung làm nóng tên tuổi giữa lúc Ngân 98 vướng vòng lao lý. Không ít cư dân mạng cho rằng Lương Bằng Quang đáng lẽ nên giữ im lặng.

Giải trí

Phản ứng của cư dân mạng khi Lương Bằng Quang đọc thư Ngân 98

Cư dân mạng có phản ứng trái chiều về clip Lương Bằng Quang đọc thư của Ngân 98 sau khi hot girl bị khởi tố về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Lương Bằng Quang vừa đăng tải trên trang cá nhân một clip kèm chú thích: “12/10”. Mở đầu clip, nam nhạc sĩ nói: “Lẽ ra trong video này, Ngân sẽ là người ngồi đối diện với các bạn.

Nhưng dường như cô ấy đã tiên đoán trước được điều gì đó sẽ xảy ra. Tôi là chồng của cô ấy. Tôi sẽ đọc lại những gì mà Ngân đã chuẩn bị sẵn như một cách để hoàn thành tâm nguyện của cô ấy để gửi đến khán giả”.

Xem chi tiết

Giải trí

Phát ngôn về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của Lương Bằng Quang

Lương Bằng Quang dao kéo gương mặt, từng không ít lần chia sẻ về việc phẫu thuật thẩm mỹ.

luong1.jpg
Năm 2019, Lương Bằng Quang cùng Ngân 98 phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt. Ảnh: Saostar.
luong2.jpg
Theo Dân Việt, chồng Ngân 98 chi hơn 100 triệu đồng cho việc chỉnh sửa mắt, mũi. Ảnh: Vietnamnet.
Xem chi tiết

Giải trí

Nhạc sĩ Lương Bằng Quang ra sao trước khi bị triệu tập?

Nhạc sĩ Lương Bằng Quang từng nổi tiếng, thú nhận qua tay 14 người phụ nữ. Mới đây, anh bị cơ quan chức năng triệu tập sau khi Ngân 98 bị khởi tố.

quang1.png
Ngân 98 bị khởi tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Theo Người Lao Động, Ngân 98 khai nhận bản thân trực tiếp điều hành Công ty ZuBu, còn ZuBu Shop do chồng cô - nhạc sĩ Lương Bằng Quang phụ trách thông qua M.T. V (người được nhờ đứng tên hộ kinh doanh). Ảnh: Vietnamnet.
quang2.jpg
"Anh Quang với tôi là vợ chồng, đã đăng ký kết hôn được 2 năm. Trước đó, chúng tôi sống chung nhiều năm rồi mới cưới. Tài sản thì có lúc chung, lúc riêng. Tất cả tiền thanh toán từ Công ty ZuBu thì chuyển về cho tôi. Còn hộ kinh doanh là anh Quang nhờ V. đứng tên, tôi không được rõ”, Ngân 98 khai. Ảnh: Tiền Phong.
Xem chi tiết

