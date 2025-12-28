Liệu chương trình Táo quân có vắng mặt dịp giao thừa 2026?

Thông tin chương trình “Táo quân - Gặp nhau cuối năm” có thể không lên sóng vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang thu hút sự quan tâm lớn.

Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cho biết khả năng cao chương trình Táo quân theo định dạng (format) truyền thống sẽ không xuất hiện trong mùa Tết năm nay.

Thông thường, vào cuối tháng 12 hàng năm, ê-kíp sản xuất chương trình Táo quân do Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) thực hiện đã hoàn tất những công đoạn quan trọng như kịch bản và bắt đầu tập luyện.

Tuy nhiên cho tới thời điểm này, phía VFC vẫn chưa có bất kỳ thông báo hay cập nhật chính thức nào về tiến độ, khiến khán giả không khỏi tò mò và lo lắng. Sự im lặng này càng làm dấy lên những đồn đoán về số phận của chương trình.

Đại diện Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cho biết, do Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến muộn hơn so với những năm gần đây, nên ê-kíp được giao thực hiện đang trong quá trình chuẩn bị và tính toán một số phương án kịch bản để trình lãnh đạo Đài xem xét.

Điều đáng chú ý, vị này cũng tiết lộ khả năng cao chương trình Táo quân theo định dạng (format) truyền thống sẽ không xuất hiện trong mùa Tết năm nay. Thay vào đó, VTV có thể triển khai một phiên bản mới hoặc một chương trình mang tinh thần tương tự để thay thế. Phía đài vẫn đang bàn bạc và sẽ sớm có thông tin chính thức khi có quyết định cuối cùng.

Với đa số khán giả, Táo quân đã vượt qua khái niệm một chương trình giải trí thông thường, nó trở thành một phần không khí Tết, là thói quen sum vầy của nhiều thế hệ gia đình Việt.

Nhiều người chia sẻ, dù cả năm bận rộn không xem tivi, nhưng đêm ba mươi Tết nhất định phải có Táo quân để cùng gia đình cười xòa trước những câu chuyện được tổng kết một cách hài hước.

NSƯT Chí Trung - gương mặt Táo đời đầu gắn bó nhiều năm - cho biết đến thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào liên quan đến việc Táo quân không được thực hiện.

Tuy nhiên, Táo Giao thông cũng nhận định chương trình có thể sẽ có nhiều sự thay đổi. Anh cũng khuyến cáo khán giả nên thận trọng với các thông tin lan truyền trên mạng xã hội từ những kênh không được kiểm chứng.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Táo quân có sự biến động. Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, khán giả đã chứng kiến một phiên bản mới mang tên Làng Vũ Đại thời hội nhập. Khác với Táo quân truyền thống, phiên bản này lấy bối cảnh từ tác phẩm văn học quen thuộc, đặt trọng tâm vào câu chuyện phát triển kinh tế và thay đổi diện mạo nông thôn. Chương trình vẫn quy tụ phần lớn các nghệ sĩ thân quen của Gặp nhau cuối năm và có sự tham gia của những gương mặt mới như nghệ sĩ Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền.

Liệu mùa Tết 2026, một hướng đi sáng tạo tương tự có được triển khai để tiếp nối tinh thần của Táo quân hay không vẫn là câu hỏi đang chờ lời giải đáp cuối cùng từ phía những người làm chương trình.