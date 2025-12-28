Hà Nội

Toàn cảnh đám cưới đậm chất miền Tây của Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc

Giải trí

Toàn cảnh đám cưới đậm chất miền Tây của Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc

Không xe hoa sang trọng, đám cưới của Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc gây chú ý khi chú rể chèo xuồng hoa chở cô dâu giữa không gian sông nước quê nhà.

Theo Người Lao Động, Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc tổ chức đám cưới theo phong cách miền Tây tại nhà vườn ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) sau hôn lễ tại TP HCM. Ảnh: FB Đoàn Minh Tài.
Cô dâu chọn váy cưới trắng theo phong cách thập niên 1990, còn chú rể xuất hiện lịch lãm trong bộ vest mang hơi hướng hoài cổ. Ảnh: FB Sunny Đan Ngọc.
Đoàn Minh Tài chèo xuồng hoa chở Sunny Đan Ngọc giữa không gian sông nước quê nhà. Ảnh: FB Đoàn Minh Tài.
Chia sẻ hình ảnh hôn lễ đậm chất miền Tây, Sunny Đan Ngọc bày tỏ: "Hết thương thầm rồi, giờ mình thương công khai ạ". Ảnh: FB Sunny Đan Ngọc.
Đoàn Minh Tài viết trên trang cá nhân: "Con thuyền nhỏ trôi giữa miền ký ức, anh chở em đi qua một đời bình yên. Từ hôm nay, mọi ngả nước đều là chung một hướng". Ảnh: FB Đoàn Minh Tài.
Theo Du Lịch TP HCM, gia đình Đoàn Minh Tài chuẩn bị mâm cỗ cưới với các món ăn đậm đà hương vị quê nhà cũng như mang đến những hoạt động trải nghiệm gần gũi, vui nhộn như đi cầu khỉ, tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho khách mời. Ảnh: FB Đoàn Minh Tài.
Vợ chồng Đoàn Minh Tài thực hiện các nghi lễ cưới. Ảnh: FB Đoàn Minh Tài.
Các ca sĩ Tùng Anh, Hoàng Ái My, Huỳnh Thật, diễn viên Hiền Trang thể hiện loạt ca khúc quen thuộc, giàu cảm xúc trong đám cưới Sunny Đan Ngọc. Ảnh: FB Đoàn Minh Tài.
Phan Thị Mơ (trong ảnh) cùng, diễn viên Huỳnh Hồng Loan, Á hậu Kim Duyên, ca sĩ Hoàng Ái My... làm phù dâu cho đám cưới Sunny Đan Ngọc. Ảnh: FB Phan Thị Mơ.
Phan Thị Mơ liên tục tham gia các bữa tiệc mừng đám cưới Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc. Ảnh: FB Phan Thị Mơ.
Phan Thị Mơ nhắn nhủ cô dâu chú rể: "Dự đám cưới 3 ngày 3 đêm. Với tình cảm như vậy thì tôi đã hết tình hết cảm với ông bà rồi đó. Đến đám cưới tôi nhớ đi lại 3 ngày 3 đêm. Chúc đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc, bình an vui vẻ cả cuộc đời này". Ảnh: FB Phan Thị Mơ.
