Mai Diệu Ly sống trọn vẹn, tỉnh thức để có 'Một đời để nhớ'

Những ngày cuối năm 2025, ca sĩ Mai Diệu Ly bất ngờ phát hành album mới Một đời để nhớ – dự án âm nhạc thứ hai của cô trong một năm.

Mai Diệu Ly chia sẻ, "Một đời để nhớ" được cô ấp ủ như một món quà tri ân gửi đến những khán giả đã luôn yêu thương, lắng nghe và đồng hành cùng cô trên hành trình nghệ thuật. Đồng thời, album cũng là món quà cô tự dành tặng cho chính mình nhân dịp sinh nhật tháng 12 – dấu mốc đặc biệt khi nữ ca sĩ nhìn lại trọn vẹn năm 2025 như một hành trình “tỉnh thức”, quay vào bên trong để chiêm nghiệm, đón nhận, chắt lọc và giữ gìn những giá trị tinh thần quý giá nhất.

Việc đặt tên album là "Một đời để nhớ" là cách Mai Diệu Ly gìn giữ và nâng niu những hoài niệm của riêng mình. Ở thời điểm hiện tại, Mai Diệu Ly quan niệm, niềm vui hay nỗi buồn đều trở nên đẹp đẽ nếu con người biết đón nhận, chấp nhận và giữ vững tinh thần lạc quan để sống. Cô tin rằng mọi điều xảy đến trong cuộc đời đều mang một ý nghĩa nhất định, mở ra những bước đi tiếp theo trên hành trình sống.

Ca sĩ Mai Diệu Ly. Ảnh: NVCC

Album được phát hành dưới hình thức online, gồm 9 ca khúc nhạc tình, ballad lãng mạn, là những sáng tác và ca khúc mà Mai Diệu Ly đặc biệt tâm đắc: Mong manh tình về (Đức Trí – Trương Hồ Phương Nga), Biết bao giờ trở lại (Ngô Thụy Miên), Tuyết rơi mùa hè (Trần Lê Quỳnh), Trời vẫn còn xanh, Em vẫn còn anh (Quách Lê Anh Khang), Lời thiên thu gọi (Trịnh Công Sơn), Chờ thêm một đời (Dương Khắc Linh), Tình em là đại dương (Duy Mạnh), Sẽ có một ngày như thế (thơ Phong Vũ, nhạc Mai Diệu Ly) và Bài hát cho anh (Mai Diệu Ly) với hai phiên bản khác nhau.

Mỗi ca khúc là một bản tình ca lãng mạn, tất cả đều mang tinh thần nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, không ồn ào hay phô bày cao trào, mà đủ sâu để ở lại và đủ lặng để người nghe có thể tìm thấy một phần ký ức của chính mình trong đó. Với Mai Diệu Ly, âm nhạc trong "Một đời để nhớ" không chỉ để nghe, mà còn để nghỉ ngơi, để tìm một khoảng an yên giữa những bộn bề cuộc sống, nơi giá trị tinh thần của âm nhạc được đưa vào đời sống một cách tự nhiên và chân thành.

Các ca khúc đều được Mai Diệu Ly thực hiện MV, quay tại Đà Lạt - nơi mà cô cho rằng phong cảnh quá đẹp và lãng mạn, phù hợp với tinh thần của album mà cô muốn chuyển tải.

Album "Một đời để nhớ" đặc biệt ghi dấu rõ nét hơn vai trò sáng tác của Mai Diệu Ly. Ca khúc Bài hát cho anh trong album do chính cô viết được giới thiệu đến công chúng như một phần rất riêng của hành trình nội tâm. Là người luôn giữ tinh thần tích cực, những sáng tác của Mai Diệu Ly xoay quanh những giá trị đẹp đẽ mà tình yêu mang lại – một tình yêu trong sáng, mạnh mẽ, cao thượng, đủ sức trở thành điểm tựa để con người vượt qua những biến động của cuộc đời. Với nữ ca sĩ, tình yêu đích thực vẫn luôn tồn tại và âm nhạc chính là cách để lan tỏa niềm tin ấy một cách dịu dàng nhất.

Trước "Bài hát cho anh", Mai Diệu Ly cũng từng phát hành một số ca khúc về tình yêu do chính cô sáng tác, cho thấy niềm đam mê mãnh liệt và tài năng của nữ ca sĩ trong âm nhạc. Mai Diệu Ly được biết là nghệ sĩ tài hoa khi cô không chỉ là ca sĩ, sáng tác mà còn vẽ tranh.

Mai Diệu Ly từng phát hành một số ca khúc về tình yêu do chính cô sáng tác.

﻿Ảnh: NVCC

Với album "Một đời để nhớ", nhạc sĩ trẻ Hoàng Trung Đức tiếp tục đồng hành cùng cô trong vai trò phối khí, sau album nhạc jazz "Gió qua mùa thu nhớ". Với sự thấu hiểu giọng hát, cá tính và tinh thần âm nhạc của Mai Diệu Ly, Hoàng Trung Đức đã giúp các ca khúc trong "Một đời để nhớ" được khoác lên lớp hòa âm tinh tế, giàu cảm xúc nhưng không lấn át phần thể hiện của ca sĩ. Chính sự kết hợp ăn ý này mang lại cho album một tổng thể liền mạch, nhất quán, giúp Mai Diệu Ly kể câu chuyện của mình một cách trọn vẹn hơn.

“Ly mong rằng lần này với dòng nhạc tình, những bản ballad lãng mạn được hát một cách mới mẻ tràn đầy cảm xúc của Ly sẽ mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn, an yên cùng âm nhạc”, Mai Diệu Ly bày tỏ.

Trước đó, tháng 6/2025, Mai Diệu Ly đã cho ra mắt album jazz "Gió qua mùa thu nhớ" nhận được nhiều phản hồi tích cực. Mai Diệu Ly cho biết, việc thể hiện hai màu sắc âm nhạc khác nhau trong cùng một năm là cách cô cho phép bản thân được phiêu lưu, được khám phá nhiều không gian cảm xúc, nhưng vẫn giữ vẹn sự chân thành trong từng lựa chọn nghệ thuật.

“Ly hy vọng, qua hai màu sắc âm nhạc khác nhau trong cùng một năm, khán giả sẽ được phiêu lưu cùng Ly mà không nhàm chán: lúc lắng sâu, lúc phiêu diêu lãng đãng, nhưng luôn chân thành cảm xúc với âm nhạc”, Mai Diệu Ly tâm sự.

Nhìn lại năm 2025, Mai Diệu Ly cho rằng đây là một năm đầy ý nghĩa, không chỉ trong âm nhạc mà còn trong đời sống tinh thần của chính cô. Cô đã có những khoảng lặng để quay về nội tâm, nhìn lại hành trình thanh xuân đã và đang đi qua, học cách đón nhận mọi điều cuộc sống mang đến với sự nhẹ nhàng và lạc quan.

“Ly tự gọi năm 2025 là hành trình tỉnh thức của Ly. Sau rất nhiều điều mà cuộc sống mang lại, Ly chiêm nghiệm, đón nhận và tự chắt lọc giữ gìn và bảo toàn năng lượng cho bản thân. Ly nghĩ đối với 2025 mình đã sống trọn vẹn, dám sống cho mình và đón nhận tất cả mọi thứ xung quanh một cách nhẹ nhàng và lạc quan nhất. Bản thân thấy mình mạnh mẽ hơn, tỉnh thức hơn và thực hiện được những giấc mơ âm nhạc mà mình ấp ủ. Chắc hẳn ra mắt 2 album trong cùng 1 năm đã đủ để chứng minh sự bồi đắp bên trong và tình yêu mà Ly dành cho âm nhạc”, Mai Diệu Ly chia sẻ.

Khép lại một năm nhiều cung bậc, Mai Diệu Ly cũng bật mí, bước sang năm mới, cô đang ấp ủ những kế hoạch âm nhạc cụ thể, trong đó có một ca khúc viết về mùa xuân do chính cô sáng tác, dự kiến ra mắt trước Tết Nguyên đán như một lời chào năm mới.