Hà Nội

Kiều Duy kỷ niệm 1 năm đăng quang Hoa hậu Quốc gia Việt Nam

Giải trí

Kiều Duy kỷ niệm 1 năm đăng quang Hoa hậu Quốc gia Việt Nam

Kiều Duy đăng tải bộ ảnh mới đồng thời có chia sẻ đầy cảm xúc nhân dịp 1 năm giành vương miện Hoa hậu Quốc gia Việt Nam.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Kiều Duy)
Trong bộ ảnh mới, Hoa hậu Kiều Duy diện chiếc đầm dạ hội ôm sát, đính kết ánh bạc tinh xảo, khéo léo tôn lên đường cong hình thể quyến rũ. Lối trang điểm nhẹ nhàng giúp tôn lên vẻ đẹp sang trọng, hiện đại mà vẫn giữ được nét mềm mại, nữ tính.
Kiều Duy tự tin và nổi bật trước ống kính với chiếc vương miện Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.
Trên trang cá nhân, nàng hậu trải lòng về chặng đường đã qua. Kiều Duy cho biết, cô còn nhớ như in khoảnh khắc vô cùng xúc động khi tên mình được gọi ở ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.
Người đẹp còn chia sẻ: "Hành trình Hoa hậu Quốc gia Việt Nam và Miss International tại Nhật Bản của Duy đều là những dấu mốc đặc biệt, khoảng thời gian đáng nhớ của Duy. Duy đã có cơ hội được đến nhiều nơi hơn, được biết nhiều người hơn, được học hỏi thêm nhiều điều mới, được khám phá bản thân ở nhiều khía cạnh hơn".
Kiều Duy một lần nữa gửi lời cảm ơn đến gia đình, ê-kíp công ty quản lý, khán giả, người hâm mộ.
"Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi, quan tâm và yêu thương Nguyễn Ngọc Kiều Duy - Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024", cô viết.
Cách đây không lâu, tham gia Miss International 2025, Kiều Duy vào top 2 phần thi trang phục dân tộc. Trong chung kết, cô không có tên trong danh sách top 20.
Kiều Duy cho biết, hành trình ở Miss International 2025 đầy tuyệt vời. Cô đã thêm những người bạn mới, những kỷ niệm đẹp..
Tháng 12/2025, cô làm MC cho đêm trình diễn thời trang thuộc khuôn khổ Miss World Vietnam 2025. "Đứng trên sân khấu không chỉ là dẫn dắt một chương trình, mà là vinh dự được góp tiếng nói và cảm xúc của mình vào những khoảnh khắc đẹp nhất của đêm diễn. Mỗi phần trình diễn không chỉ là thời trang mà còn là câu chuyện, là tinh thần và cảm hứng được gửi gắm đến khán giả", Kiều Duy trải lòng.
Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 lần hiếm hoi chia sẻ hình ảnh ngày bé.
Ngày nhỏ, Kiều Duy có gương mặt xinh xắn với má bầu bĩnh, đôi mắt to, long lanh.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Kiều Duy)
