Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

Phản ứng của cư dân mạng khi Lương Bằng Quang đọc thư Ngân 98

Cư dân mạng có phản ứng trái chiều về clip Lương Bằng Quang đọc thư của Ngân 98 sau khi hot girl bị khởi tố về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Thu Cúc (tổng hợp)

Lương Bằng Quang vừa đăng tải trên trang cá nhân một clip kèm chú thích: “12/10”. Mở đầu clip, nam nhạc sĩ nói: “Lẽ ra trong video này, Ngân sẽ là người ngồi đối diện với các bạn.

Nhưng dường như cô ấy đã tiên đoán trước được điều gì đó sẽ xảy ra. Tôi là chồng của cô ấy. Tôi sẽ đọc lại những gì mà Ngân đã chuẩn bị sẵn như một cách để hoàn thành tâm nguyện của cô ấy để gửi đến khán giả”.

Lương Bằng Quang đã nhiều lần bật khóc khi trích đọc thư của Ngân 98: “Điều khiến Ngân hạnh phúc nhất là những lần cùng chú Quang đi đến mái ấm tổ chức sinh nhật cho trẻ em mồ côi….Giờ đây, dù Ngân phải đi một nơi xa trong thời gian dài, Ngân vẫn là cô gái ấy nhưng trong một phiên bản khác. Phiên bản biết lắng nghe hơn, yêu thương hơn và trân trọng từng khoảnh khắc bình yên…

Điều cuối cùng, Ngân muốn nói với các bạn là hãy sống tốt, yêu thương nhau nhiều hơn và hãy tin rằng mọi điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ ở phía trước”.

ngan1.png
Lương Bằng Quang đọc thư của Ngân 98. Ảnh: FB Lương Bằng Quang.

Đoạn video của Lương Bằng Quang nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Không ít người bức xúc cho rằng dù có những hoạt động kinh doanh trái phép, Ngân 98 lại không có bất kỳ một lời xin lỗi nào. Một số cư dân mạng đặt nghi vấn Lương Bằng Quang đang sử dụng chiêu trò gây chú ý.

“Bán thực phẩm chức năng giả, gây hại cho nhiều người là việc làm không thể thông cảm”, “Biết sai mà vẫn làm! Diễn vậy”, “Làm giàu dựa trên sự dối trá mà còn biện minh, đừng lấy những lần từ thiện để lấy sự thương xót của mọi người”, “Quanh co, chống đối khi làm việc với cơ quan chức năng, đừng lấy việc làm từ thiện để làm bình phong cho việc làm sai trái của mình”, bình luận của một số cư dân mạng.

ngan2.jpg
Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ảnh: Dân Việt.

Trước đó, vào ngày 13/10, Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Hot girl thị phi bị xác định bán thuốc giảm cân là hàng giả, “viên rau củ Collagen” có chất cấm ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng. Ngoài ra, theo cơ quan điều tra, Ngân 98 sử dụng chiêu thức tinh vi để che giấu dòng tiền hàng trăm tỷ đồng.

#Ngân 98 #Ngân 98 bị bắt #Ngân 98 bị khởi tố #hot girl Ngân 98 #Ngân 98 Lương Bằng Quang #Lương Bằng Quang

Bài liên quan

Giải trí

Ngỡ ngàng trước nhan sắc thời chưa dao kéo và mặt mộc của Ngân 98

Ngân 98 lộ mặt mộc khi bị khởi tố, bắt tạm giam. Trước đó, nhan sắc thời chưa phẫu thuật thẩm mỹ của hot girl thị phi gây xôn xao dư luận.

ngan1.jpg
Tuổi 18, Ngân 98 chưa phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều cư dân mạng nhận xét, thời điểm đó, hot girl có phần tròn trịa, tự nhiên. Ảnh: Thương Hiệu Pháp Luật.
ngan2.jpg
Nhan sắc Ngân 98 bắt đầu thay đổi khi cô nhấn mí. Ảnh: Thương Hiệu Pháp Luật
Xem chi tiết

Giải trí

Chuyện tình ồn ào giữa Ngân 98 - Lương Bằng Quang

Ngân 98 - Lương Bằng Quang chênh nhau 16 tuổi, gắn bó từ năm 2017. Mới đây, Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

quang1.jpg
Mới đây, Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Phía Lương Bằng Quang chưa lên tiếng về lùm xùm của vợ. Ảnh: Vietnamnet.
quang2.jpg
Theo Znews, Lương Bằng Quang và Ngân 98 công khai chuyện tình cảm vào năm 2017. Năm 2019, khi chia tay, Ngân 98 tố bạn trai ngoại tình. Ảnh: Znews.
Xem chi tiết

Giải trí

Cuộc sống của Ngân 98 trước khi vướng vòng lao lý ra sao?

Ngân 98 vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Trước đó, cô thi nhan sắc, đóng phim.

ngan1.jpg
Theo Công An TP HCM, Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ảnh: Công An TP HCM.
ngan2.jpg
Ngân 98 thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên). Mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân 98 trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi. Ảnh: Znews.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới