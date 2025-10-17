Phản ứng của cư dân mạng khi Lương Bằng Quang đọc thư Ngân 98

Cư dân mạng có phản ứng trái chiều về clip Lương Bằng Quang đọc thư của Ngân 98 sau khi hot girl bị khởi tố về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Lương Bằng Quang vừa đăng tải trên trang cá nhân một clip kèm chú thích: “12/10”. Mở đầu clip, nam nhạc sĩ nói: “Lẽ ra trong video này, Ngân sẽ là người ngồi đối diện với các bạn.

Nhưng dường như cô ấy đã tiên đoán trước được điều gì đó sẽ xảy ra. Tôi là chồng của cô ấy. Tôi sẽ đọc lại những gì mà Ngân đã chuẩn bị sẵn như một cách để hoàn thành tâm nguyện của cô ấy để gửi đến khán giả”.

Lương Bằng Quang đã nhiều lần bật khóc khi trích đọc thư của Ngân 98: “Điều khiến Ngân hạnh phúc nhất là những lần cùng chú Quang đi đến mái ấm tổ chức sinh nhật cho trẻ em mồ côi….Giờ đây, dù Ngân phải đi một nơi xa trong thời gian dài, Ngân vẫn là cô gái ấy nhưng trong một phiên bản khác. Phiên bản biết lắng nghe hơn, yêu thương hơn và trân trọng từng khoảnh khắc bình yên…

Điều cuối cùng, Ngân muốn nói với các bạn là hãy sống tốt, yêu thương nhau nhiều hơn và hãy tin rằng mọi điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ ở phía trước”.

Lương Bằng Quang đọc thư của Ngân 98. Ảnh: FB Lương Bằng Quang.

Đoạn video của Lương Bằng Quang nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Không ít người bức xúc cho rằng dù có những hoạt động kinh doanh trái phép, Ngân 98 lại không có bất kỳ một lời xin lỗi nào. Một số cư dân mạng đặt nghi vấn Lương Bằng Quang đang sử dụng chiêu trò gây chú ý.

“Bán thực phẩm chức năng giả, gây hại cho nhiều người là việc làm không thể thông cảm”, “Biết sai mà vẫn làm! Diễn vậy”, “Làm giàu dựa trên sự dối trá mà còn biện minh, đừng lấy những lần từ thiện để lấy sự thương xót của mọi người”, “Quanh co, chống đối khi làm việc với cơ quan chức năng, đừng lấy việc làm từ thiện để làm bình phong cho việc làm sai trái của mình”, bình luận của một số cư dân mạng.

Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ảnh: Dân Việt.

Trước đó, vào ngày 13/10, Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Hot girl thị phi bị xác định bán thuốc giảm cân là hàng giả, “viên rau củ Collagen” có chất cấm ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng. Ngoài ra, theo cơ quan điều tra, Ngân 98 sử dụng chiêu thức tinh vi để che giấu dòng tiền hàng trăm tỷ đồng.