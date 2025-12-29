Hà Nội

Giải trí

Diva Hồng Nhung nói gì về lùm xùm show Về đây bốn cánh chim trời?

Diva Hồng Nhung vừa lên tiếng về ồn ào show Về đây bốn cánh chim trời bị hủy vào phút chót.

Thu Cúc (tổng hợp)

Mới đây, dư luận xôn xao đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời bị hủy dù nhiều khán giả đã có mặt trong chương trình. Là nghệ sĩ biểu diễn trong đêm nhạc, diva Hồng Nhung vừa lên tiếng về ồn ào của chương trình.

Trên trang cá nhân, Hồng Nhung cho biết, dù bốn tác phẩm cô trình diễn không xa lạ nhưng với tinh thần mới và phối khí mới, nữ ca sĩ đã dành thời gian tự tập luyện tại studio ở nhà, để khi tập dàn nhạc vào ngày 27/12, sẽ không làm mất thời gian của hơn các nhạc công.

Hồng Nhung bất ngờ khi ngày 28/12, cô nhận được thông báo quyết định hoãn chương trình của ban tổ chức. “Tôi chấp nhận thực tế là ca sĩ đành tiu nghỉu đi về và cảm thông với hàng ngàn khán giả đã mua vé, giờ chắc sẽ nhận hoàn trả như những chương trình đã từng ở trong hoàn cảnh này”, nữ ca sĩ viết.

hong5.jpg
Hồng Nhung tập luyện cho show. Ảnh: FB Hồng Nhung.

Tối ngày 28/12, Hồng Nhung nhận được các video ghi lại cảnh rất đông khán giả đã đến địa điểm tổ chức đêm nhạc nhưng sau đó mới nhận được thông báo hủy show.

“Những khán giả lớn tuổi đành buồn bã đứng dậy ra về, còn một số người khác thì vô cùng bức xúc, thậm chí họ gọi đến 113 báo cáo công an về vụ việc, cho rằng hàng ngàn người đã bị lừa”, Hồng Nhung viết.

Hồng Nhung nói cô vẫn chưa tin vào sự thật. “Tôi thực sự cảm thấy vô cùng đau xót, và không thể ngờ rằng khán giả của một chương trình mang tính văn hóa cội nguồn của Việt Nam lại bị ứng xử như vậy”, nữ ca sĩ trải lòng.

Hồng Nhung tiết lộ, cô cũng như nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Hà Trần, ca sĩ Tấn Minh vẫn chưa nhận được chi phí nào dù có hợp đồng. “Sau khi đổ tâm huyết tập luyện, chúng tôi đành lại tự lo trở về”, nữ ca sĩ cho biết.

Hồng Nhung mất ngủ vì nghĩ đến sự việc đáng tiếc. “Điều đau tim nhất vẫn là sự việc mà hàng ngàn khán giả đã mua vé, không được báo hoãn, mà còn bị dẫn dắt vào trong khán phòng, chỉ để nghe lời hủy show. Đêm qua nhiều anh em nghệ sĩ chúng tôi mất ngủ vì sự việc vô cùng đáng tiếc này.

Thậm chí chúng tôi còn bàn nhau, liệu có thể cùng nhau tự tổ chức lại chương trình này ở một nhà hát chuyên nghiệp, để phần nào trả lại cho khán giả của mình điều mà họ đáng ra đã được thưởng thức vào tối 28/12/2025”, Hồng Nhung viết.

hong1.png
hong2.png
hong3.png
Chia sẻ của Hồng Nhung. Ảnh: FB Hồng Nhung.
