Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh tình tứ giữa tuyết trắng Cáp Nhĩ Tân

Giải trí

Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh tình tứ giữa tuyết trắng Cáp Nhĩ Tân

Vợ chồng ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh khiến người hâm mộ xuýt xoa khi chia sẻ loạt ảnh đẹp như tranh trong chuyến du lịch Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc).

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong loạt hình được vợ chồng ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh - Huỳnh Khánh Vy đăng tải, Cáp Nhĩ Tân hiện lên như một xứ sở cổ tích với những con đường, mái nhà và hàng cây chìm trong lớp tuyết dày.
Trong loạt hình được vợ chồng ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh - Huỳnh Khánh Vy đăng tải, Cáp Nhĩ Tân hiện lên như một xứ sở cổ tích với những con đường, mái nhà và hàng cây chìm trong lớp tuyết dày.
Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh gây chú ý bởi những khoảnh khắc sánh đôi đầy tình tứ, từ ánh nhìn, cử chỉ cho đến cách cả hai tận hưởng chuyến đi bên nhau.
Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh gây chú ý bởi những khoảnh khắc sánh đôi đầy tình tứ, từ ánh nhìn, cử chỉ cho đến cách cả hai tận hưởng chuyến đi bên nhau.
Nam ca sĩ và bà xã không quên trải nghiệm trượt tuyết.
Nam ca sĩ và bà xã không quên trải nghiệm trượt tuyết.
Những hình ảnh cả hai diện trang phục giữ ấm, rạng rỡ giữa nền tuyết trắng càng làm nổi bật sự trẻ trung, năng động và ăn ý của cặp đôi.
Những hình ảnh cả hai diện trang phục giữ ấm, rạng rỡ giữa nền tuyết trắng càng làm nổi bật sự trẻ trung, năng động và ăn ý của cặp đôi.
Đặc biệt, nhan sắc của Huỳnh Khánh Vy nhận về nhiều lời khen ngợi.
Đặc biệt, nhan sắc của Huỳnh Khánh Vy nhận về nhiều lời khen ngợi.
Giữa thời tiết lạnh giá, bà xã Phan Mạnh Quỳnh vẫn ghi điểm với vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát, gương mặt rạng rỡ.
Giữa thời tiết lạnh giá, bà xã Phan Mạnh Quỳnh vẫn ghi điểm với vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát, gương mặt rạng rỡ.
Không ít khán giả nhận xét, Khánh Vy ngày càng mặn mà, xinh đẹp.
Không ít khán giả nhận xét, Khánh Vy ngày càng mặn mà, xinh đẹp.
Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh thường xuyên đi du lịch cùng nhau mỗi khi rảnh rỗi.
Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh thường xuyên đi du lịch cùng nhau mỗi khi rảnh rỗi.
Khánh Vy cũng đồng hành với chồng trong các sự kiện, chương trình biểu diễn trong và ngoài nước.
Khánh Vy cũng đồng hành với chồng trong các sự kiện, chương trình biểu diễn trong và ngoài nước.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Phan Mạnh Quỳnh #Vợ Phan Mạnh Quỳnh #ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT