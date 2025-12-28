Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Ma nữ đẹp nhất Thái Lan' Mai Davika tận hưởng cuộc sống ngọt ngào bên chồng

Giải trí

'Ma nữ đẹp nhất Thái Lan' Mai Davika tận hưởng cuộc sống ngọt ngào bên chồng

Những khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng cho thấy Mai Davika đang bước vào giai đoạn viên mãn nhất trong đời sống cá nhân.

Thu Cúc (tổng hợp)
Hôn lễ của cặp sao Thái Lan Mai Davika - Ter Chantavit được tổ chức kín đáo vào ngày 9/11/2025, trong không gian riêng tư với sự hiện diện của gia đình và những người bạn thân thiết hai bên. Ảnh: Instagram Mai Davika.
Hôn lễ của cặp sao Thái Lan Mai Davika - Ter Chantavit được tổ chức kín đáo vào ngày 9/11/2025, trong không gian riêng tư với sự hiện diện của gia đình và những người bạn thân thiết hai bên. Ảnh: Instagram Mai Davika.
Theo Tiền Phong, mọi thông tin về đám cưới gần như được giữ tuyệt đối cho đến ngày 10/11, khi Mai Davika - Ter Chantavit chính thức chia sẻ loạt ảnh cưới, lúc này bạn bè, người thân mới hé lộ những hình ảnh và câu chuyện hậu trường. Ảnh: Instagram Ter Chantavit.
Theo Tiền Phong, mọi thông tin về đám cưới gần như được giữ tuyệt đối cho đến ngày 10/11, khi Mai Davika - Ter Chantavit chính thức chia sẻ loạt ảnh cưới, lúc này bạn bè, người thân mới hé lộ những hình ảnh và câu chuyện hậu trường. Ảnh: Instagram Ter Chantavit.
Theo Vietnamnet, Mai Davika và Ter Chantavit lần đầu gặp gỡ trong quá trình thực hiện bộ phim điện ảnh Tình người duyên ma năm 2013. Năm 2017, sau khi hoàn tất quá trình ghi hình bộ phim Nhân cách trong em, Mai Davika và Ter Chantavit dính như sam. Năm 2018, cả hai công khai hẹn hò. Ảnh: Instagram Mai Davika.
Theo Vietnamnet, Mai Davika và Ter Chantavit lần đầu gặp gỡ trong quá trình thực hiện bộ phim điện ảnh Tình người duyên ma năm 2013. Năm 2017, sau khi hoàn tất quá trình ghi hình bộ phim Nhân cách trong em, Mai Davika và Ter Chantavit dính như sam. Năm 2018, cả hai công khai hẹn hò. Ảnh: Instagram Mai Davika.
Giữa tháng 6/2025, Ter Chantavit cầu hôn Mai Davika tại nhà riêng, trao cho nữ diễn viên chiếc nhẫn kim cương 15 carat. Sau đó, cặp đôi thực hiện bộ ảnh cưới đẹp như trong truyện cổ tích. Ảnh: Instagram Mai Davika.
Giữa tháng 6/2025, Ter Chantavit cầu hôn Mai Davika tại nhà riêng, trao cho nữ diễn viên chiếc nhẫn kim cương 15 carat. Sau đó, cặp đôi thực hiện bộ ảnh cưới đẹp như trong truyện cổ tích. Ảnh: Instagram Mai Davika.
Vợ chồng Mai Davika tận hưởng những ngày tháng bình yên và ngọt ngào bên nhau sau hôn lễ. Ảnh: Instagram Ter Chantavit.
Vợ chồng Mai Davika tận hưởng những ngày tháng bình yên và ngọt ngào bên nhau sau hôn lễ. Ảnh: Instagram Ter Chantavit.
Nữ diễn viên phim Tình người duyên ma khoe hình ảnh cùng chồng đi làm việc. Ảnh: Instagram Mai Davika.
Nữ diễn viên phim Tình người duyên ma khoe hình ảnh cùng chồng đi làm việc. Ảnh: Instagram Mai Davika.
Ter Chantavit đăng tải hình ảnh ôm bó hoa bên Mai Davika dịp kỷ niệm 7 năm bên nhau. Trước đó, vào tháng 11 mỗi năm, cặp đôi lại cùng ăn mừng ngày gắn bó. Ảnh: Instagram Ter Chantavit.
Ter Chantavit đăng tải hình ảnh ôm bó hoa bên Mai Davika dịp kỷ niệm 7 năm bên nhau. Trước đó, vào tháng 11 mỗi năm, cặp đôi lại cùng ăn mừng ngày gắn bó. Ảnh: Instagram Ter Chantavit.
Mai Davika đăng tải hình ảnh khoá môi chồng ngọt ngào. Ảnh: Instagram Mai Davika.
Mai Davika đăng tải hình ảnh khoá môi chồng ngọt ngào. Ảnh: Instagram Mai Davika.
Nữ diễn viên có sự nghiệp thành công trước khi lấy chồng. Theo Znews, Mai Davika có thu nhập 150.000 baht (tương đương 4.300 USD) cho mỗi tập phim, 8 triệu baht (hơn 232.000 USD) cho mỗi hợp đồng quảng cáo, 200.000 baht (5.800 USD cho phí dự sự kiện. Ảnh: Instagram Mai Davika.
Nữ diễn viên có sự nghiệp thành công trước khi lấy chồng. Theo Znews, Mai Davika có thu nhập 150.000 baht (tương đương 4.300 USD) cho mỗi tập phim, 8 triệu baht (hơn 232.000 USD) cho mỗi hợp đồng quảng cáo, 200.000 baht (5.800 USD cho phí dự sự kiện. Ảnh: Instagram Mai Davika.
Mai Davika còn kinh doanh và quay vlog. Ảnh: Instagram Ter Chantavit.
Mai Davika còn kinh doanh và quay vlog. Ảnh: Instagram Ter Chantavit.
Ter Chantavit là biên kịch, đạo diễn đứng sau thành công của nhiều dự án phim, được mệnh danh là 'ông hoàng phòng vé'. Ảnh: Instagram Mai Davika.
Ter Chantavit là biên kịch, đạo diễn đứng sau thành công của nhiều dự án phim, được mệnh danh là 'ông hoàng phòng vé'. Ảnh: Instagram Mai Davika.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Mai Davika #diễn viên Mai Davika #diễn viên Thái Lan #vợ chồng Mai Davika #chồng Mai Davika #đám cưới Mai Davika

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT