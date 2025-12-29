Hủy show sát giờ G, BTC Về đây bốn cánh chim trời 'bào chữa' gì?

BTC show Về đây bốn cánh chim trời nhận lỗi khi hủy show phút chót và đưa ra lý do bất khả kháng trong quy trình thực hiện chương trình.

Theo Vietnamplus, show Về đây bốn cánh chim trời của đơn vị sản xuất Công ty Ngọc Việt Corporation ban đầu dự kiến diễn ra vào lúc 20h ngày 28/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Đến sáng 28/12, Ngọc Việt thông báo ngừng show với lý do thiếu chi phí, cần thêm thời gian bán vé và thay đổi địa điểm từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia sang Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình. Đến chiều cùng ngày, đại diện ban tổ chức lại cho biết bất chấp những khó khăn, ê-kíp và nghệ sĩ cố gắng để chương trình có thể diễn ra như kế hoạch.

Theo Znews, chỉ một giờ trước khi đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời chính thức diễn ra, Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung thông báo rút khỏi sự kiện. “Vũ Quang Trung với vai trò Giám đốc âm nhạc và đại diện cho hơn 40 nghệ sĩ, nhạc sĩ - xin thông báo chúng tôi sẽ không tham gia chương trình dự kiến tổ chức vào 20h ngày 28/12.

Trong suốt quá trình chuẩn bị, toàn bộ nghệ sĩ và nhạc sĩ đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm chuyên môn, bao gồm: hoàn tất phần hòa âm - phối khí theo đúng kế hoạch; luyện tập nghiêm túc và đầy đủ với 4 ngày tập trung liên tục cùng ban nhạc, dàn nhạc. Đảm bảo sẵn sàng về mặt nghệ thuật và chất lượng biểu diễn theo tiêu chuẩn đã thống nhất.

Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực trao đổi đến thời điểm cuối cùng, BTC đã không thực hiện đầy đủ điều khoản trong hợp đồng, khiến các điều kiện cần thiết để chương trình diễn ra đúng tiêu chuẩn chuyên môn và tổ chức không còn được đảm bảo. Vì vậy, chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định không tham gia”, Vũ Quang Trung thông báo.

Về đây bốn cánh chim trời bị hủy sát giờ G. Ảnh: Dân Việt.

Đến khoảng 21h30, trên fanpage, Ngọc Việt thông báo về việc hoãn thời gian tổ chức. “Chương trình tối nay lúc 20h ngày 28/12/2025 sẽ tạm hoãn lại để có thời gian chuẩn bị tốt hơn”, ban tổ chức cho biết.

Chia sẻ của Ngọc Việt. Ảnh: Fanpage Ngọc Việt.

Đến rạng sáng ngày 29/12, thông qua fanpage Ngọc Việt, bà Thu Hà - nhà sản xuất cho biết, dù có bất kỳ lý do gì để xảy việc hoãn chương trình, lỗi đầu tiên thuộc về nhà sản xuất.

Bà Thu Hà viết: “Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới nghệ sĩ Trần Tiến, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, và toàn thể anh chị em nghệ sĩ, quý đối tác đã cùng chúng tôi dành toàn bộ tâm huyết cho chương trình trong suốt gần 6 tháng qua.

Đặc biệt trong những ngày sát diễn ra chương trình, hàng trăm con người làm việc ngày đêm tại hiện trường; hàng trăm nghệ sĩ, các cháu thiếu nhi tập luyện hăng say, hào hứng để chuẩn bị cho chương trình. Với tất cả sự tâm huyết đó, chắc chắn việc hoãn chương trình là điều không mong muốn, bởi vì việc hoãn show, đơn vị tổn hại đầu tiên chính là Ngọc Việt.

Khi quý vị khán giả đến Cung Điền Kinh, quý vị đều đã thấy khâu chuẩn bị hoàn tất với sân khấu lung linh, hoành tráng, hệ thống âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp, những màn led lưới, led tấm phủ khắp sân khấu.... cùng với dàn nghệ sĩ ngôi sao đã khẳng định sự đầu tư chỉn chu, xứng tầm cho Về đây bốn cánh chim trời.

Tuy nhiên, đến phút chót, lý do bất khả kháng trong quy trình thực hiện chương trình đã khiến chương trình không thể diễn ra theo đúng kế hoạch. Việc để khán giả đã đến đông đủ, nhà sản xuất mới thông báo hoãn là sự việc rất buồn và đau lòng, mà nhà sản xuất không thể xử lý được quy trình lúc đó.

Chúng tôi không hề mong muốn điều này xảy ra, bởi, với phương châm "tôn trọng và biết ơn khán giả" luôn đặt lên hàng đầu và là kim chỉ nam của Ngọc Việt. Với các lý do khác mà quý vị được nghe, chúng tôi cũng rất mong khán giả công tâm, nhìn nhận đúng đắn để thấu hiểu cho nhà sản xuất…Đối với tất cả quý vị khán giả có yêu cầu trả vé không chờ show mới, chúng tôi sẽ thực hiện hoàn tiền đầy đủ”.