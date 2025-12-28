Hà Nội

Siêu mẫu Minh Tú thẳng thắn chia sẻ chuyện nợ ngân hàng 500 triệu đồng

Giải trí

Siêu mẫu Minh Tú thẳng thắn chia sẻ chuyện nợ ngân hàng 500 triệu đồng

Siêu mẫu Minh Tú cho biết, cô nợ ngân hàng 500 triệu đồng, gặp vấn đề sức khỏe trong năm 2025.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Minh Tú)
Trên trang cá nhân, siêu mẫu Minh Tú thực hiện clip nhìn lại năm 2025. Người đẹp cho biết, cô 6 tháng vào bệnh viện 4 lần, nợ ngân hàng 500 triệu đồng, chỉ nằm ở nhà, không có show.
Trong năm 2025, gặp chấn thương nặng với tình trạng đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm và dập xương, Minh Tú đã trải qua ca phẫu thuật và tĩnh dưỡng tại nhà trong thời gian dài.
Tháng 10/2025, Minh Tú nhập viện vì sốt cao. "Năm nay tháng nào cũng phải ghé bệnh viện chơi vài ngày. Cố lên Minh Tú ơi", cô chia sẻ trên trang cá nhân.
Minh Tú tiết lộ, một show đáng nhẽ quay từ năm 2024 nhưng đến giờ cô vẫn chưa tham gia.
Nữ người mẫu từng chạy show không ngừng nghỉ trong các năm trước.
Gần đây, Minh Tú trở lại với công việc. "Rất hạnh phúc khi được đi làm. Được gặp mọi người. Được cười giỡn, được nhiều chuyện. Và rất may mắn vì luôn có hậu phương ủng hộ”, nữ người mẫu bày tỏ.
Hậu phương vững chắc của Minh Tú là Cris. Khi Minh Tú trở lại làm việc, Cris nhắn nhủ vợ rằng anh hạnh phúc khi vợ được làm những gì mình thích.
Vợ chồng Minh Tú thường xuyên đi du lịch hâm nóng tình cảm. Vào tháng 11/2025, nữ người mẫu được bạn đời dẫn đi chơi nước ngoài mừng sinh nhật.
Minh Tú và Cris kết hôn năm 2024. Cả hai hẹn hò cách đây nhiều năm rồi chia tay. Sau đó, Minh Tú và Cris nối lại tình xưa. Theo Znews, chồng Minh Tú làm việc cho công ty đa quốc gia và sinh sống ở châu Á nhiều năm qua.
Cris được khen ngợi sở hữu ngoại hình nổi bật với chiều cao ấn tượng, gương mặt điển trai, nam tính. Nhiều người nhận xét Minh Tú và Cris 'xứng đôi vừa lứa'.
