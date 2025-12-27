Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phương Lê tận hưởng hôn nhân viên mãn, ngày càng quyến rũ sau sinh

Giải trí

Phương Lê tận hưởng hôn nhân viên mãn, ngày càng quyến rũ sau sinh

Sau khi gắn bó với nghệ sĩ Vũ Luân, Phương Lê tận hưởng cuộc sống hôn nhân êm ấm, đồng thời gây chú ý với nhan sắc ngày càng quyến rũ.

Thu Cúc (tổng hợp)
Xuất hiện trong một bữa tiệc mới đây, Phương Lê gây ấn tượng với vẻ ngoài sang trọng và quyến rũ. Cô diện chiếc váy đỏ trễ vai ôm sát cơ thể, đường xẻ cao tôn lên vóc dáng thon gọn. Ảnh: FB Phương Lê.
Xuất hiện trong một bữa tiệc mới đây, Phương Lê gây ấn tượng với vẻ ngoài sang trọng và quyến rũ. Cô diện chiếc váy đỏ trễ vai ôm sát cơ thể, đường xẻ cao tôn lên vóc dáng thon gọn. Ảnh: FB Phương Lê.
Bà mẹ bốn con sử dụng túi xách hàng hiệu. Ảnh: FB Phương Lê.
Bà mẹ bốn con sử dụng túi xách hàng hiệu. Ảnh: FB Phương Lê.
Phương Lê sinh con thứ 4 cách đây 2 tháng. Trước đó, cô có 3 người con gái, trong đó có một cặp song sinh. Ảnh: FB Phương Lê.
Phương Lê sinh con thứ 4 cách đây 2 tháng. Trước đó, cô có 3 người con gái, trong đó có một cặp song sinh. Ảnh: FB Phương Lê.
Đầu tháng 10/2025, xuất hiện tại một sự kiện thời trang, Phương Lê toát lên vẻ đẹp gợi cảm và sang trọng với phong thái đầy tự tin. Ảnh: FB Phương Lê.
Đầu tháng 10/2025, xuất hiện tại một sự kiện thời trang, Phương Lê toát lên vẻ đẹp gợi cảm và sang trọng với phong thái đầy tự tin. Ảnh: FB Phương Lê.
Phương Lê diện chiếc váy đen ôm sát, phần thân trên cúp ngực kết hợp lớp vải xuyên thấu, đường xẻ cao khéo léo giúp tôn lên đôi chân thon dài và vóc dáng cân đối. Ảnh: FB Phương Lê.
Phương Lê diện chiếc váy đen ôm sát, phần thân trên cúp ngực kết hợp lớp vải xuyên thấu, đường xẻ cao khéo léo giúp tôn lên đôi chân thon dài và vóc dáng cân đối. Ảnh: FB Phương Lê.
Nhan sắc của Phương Lê nhận được lời khen ngợi từ nhiều cư dân mạng. “Phương Lê đúng là mẹ bỉm sữa ‘đỉnh của chóp’, vóc dáng thon gọn chẳng thua thời son rỗi", "Thật khó tin Phương Lê sinh con ít tháng trước khi nhìn vóc dáng gọn gàng và thần thái rạng rỡ như vậy", bình luận của một số cư dân mạng. Ảnh: FB Phương Lê.
Nhan sắc của Phương Lê nhận được lời khen ngợi từ nhiều cư dân mạng. “Phương Lê đúng là mẹ bỉm sữa ‘đỉnh của chóp’, vóc dáng thon gọn chẳng thua thời son rỗi", "Thật khó tin Phương Lê sinh con ít tháng trước khi nhìn vóc dáng gọn gàng và thần thái rạng rỡ như vậy", bình luận của một số cư dân mạng. Ảnh: FB Phương Lê.
Phương Lê kết hôn với nghệ sĩ Vũ Luân, chào đón con gái chung tên Lương Bình Thụy Yên gia nhập tổ ấm cách đây 2 tháng. Ảnh: FB Phương Lê.
Phương Lê kết hôn với nghệ sĩ Vũ Luân, chào đón con gái chung tên Lương Bình Thụy Yên gia nhập tổ ấm cách đây 2 tháng. Ảnh: FB Phương Lê.
Ít ngày trước, Phương Lê đăng tải hình ảnh cùng Vũ Luân xuất hiện ở một cửa hàng thời trang. Ảnh: FB Phương Lê.
Ít ngày trước, Phương Lê đăng tải hình ảnh cùng Vũ Luân xuất hiện ở một cửa hàng thời trang. Ảnh: FB Phương Lê.
Cặp đôi vui vẻ đón Giáng sinh cùng con gái nhỏ. Ảnh: FB Thụy Yên.
Cặp đôi vui vẻ đón Giáng sinh cùng con gái nhỏ. Ảnh: FB Thụy Yên.
Nhóc tỳ nhà Phương Lê sở hữu làn da trắng hồng, gương mặt xinh xắn với đôi mắt to, long lanh. Ảnh: FB Thụy Yên.
Nhóc tỳ nhà Phương Lê sở hữu làn da trắng hồng, gương mặt xinh xắn với đôi mắt to, long lanh. Ảnh: FB Thụy Yên.
Sự xuất hiện của bé Thụy Yên được xem là niềm hạnh phúc trọn vẹn, góp phần làm cho tổ ấm của vợ chồng Phương Lê thêm viên mãn. Ảnh: FB Thụy Yên.
Sự xuất hiện của bé Thụy Yên được xem là niềm hạnh phúc trọn vẹn, góp phần làm cho tổ ấm của vợ chồng Phương Lê thêm viên mãn. Ảnh: FB Thụy Yên.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Phương Lê #Hoa hậu Phương Lê #con gái Phương Lê #Phương Lê Vũ Luân #vợ chồng Phương Lê #chồng Phương Lê

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT