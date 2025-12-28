Hà Nội

Bích Phương diện đồ táo bạo khoe vóc dáng căng tràn trên sân khấu

Giải trí

Xuất hiện trên sân khấu trong loạt hình ảnh mới đây, Bích Phương nhanh chóng thu hút sự chú ý khi lựa chọn trang phục táo bạo nhưng vẫn đầy cá tính. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong màn biểu diễn gần đây, Bích Phương diện chân váy ngắn kết hợp áo cúp ngực gợi cảm và boots cao, tạo nên tổng thể hiện đại, trẻ trung nhưng không kém phần cuốn hút.
Thiết kế giúp nữ ca sĩ khéo léo khoe vẻ ngoài căng tràn, quyến rũ, đồng thời tôn lên lợi thế hình thể khiến khán giả khó rời mắt.
Trên sân khấu, Bích Phương ghi điểm nhờ phong thái biểu diễn tự tin, năng lượng tích cực và thần thái ngày càng “chín”.
Nhiều khán giả dành lời khen cho diện mạo của cô, ví nữ ca sĩ như “búp bê sống”.
Đáng chú ý, dù đã bước vào ngưỡng U40, Bích Phương vẫn giữ được vẻ trẻ trung và sức hút riêng.
Nhan sắc của nữ ca sĩ được nhận xét là ngày càng thăng hạng, không chỉ nhờ ngoại hình mà còn bởi sự tự tin và bản lĩnh sân khấu được tích lũy qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật.
Nhiều khán giả nhận xét, nhan sắc của nữ ca sĩ như “lão hóa ngược”.
Dù không theo đuổi hình ảnh sexy một cách phô trương, nhưng mỗi lần xuất hiện Bích Phương vẫn luôn khiến cộng đồng mạng phải “dậy sóng”.
Sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp nữ tính và sự tự tin hiện đại giúp cô nổi bật giữa dàn sao Vbiz.
Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Bích Phương luôn được biết đến là nữ ca sĩ có phong cách đa dạng và linh hoạt. Ảnh: FB Bích Phương
