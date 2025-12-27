Hot face sao Việt: Vợ chồng Việt Hương chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới

Hà Nội

Giải trí

Vợ chồng diễn viên Việt Hương chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới. Con gái siêu mẫu Xuân Lan trổ mã, ra dáng thiếu nữ ở tuổi 12. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 27/12: Vợ chồng diễn viên Việt Hương chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới. Ảnh: FB Việt Hương
Con gái siêu mẫu Xuân Lan trổ mã, ra dáng thiếu nữ ở tuổi 12. Ảnh: FB Nguyen Xuan Lan
Diễn viên Hứa Vĩ Văn đón sinh nhật cùng ekip "Mưa đỏ". Ảnh: FB Hứa Vĩ Văn
Diễn viên Quỳnh Nga chia sẻ: "Bỗng ngày trái gió trở trời, bỗng nhiên lại thấy yêu đời nhiều hơn". Ảnh: FB Phạm Quỳnh Nga
Phan Hiển khoe ảnh con trai Kubi và gọi bé là 'Phan Hiển phiên bản luxury'. Ảnh: FB Nguyễn Đoàn Phan Hiển
Quang Minh mặc ton sur ton quấn quýt bạn gái 9X Tăng Khánh Chi. Ảnh: FB Tăng Khánh Chi
Ca sĩ Bích Phương mặc táo bạo đi diễn. Ảnh: FB Bích Phương
Diễn viên Thuỳ Anh khoe lưng trần gợi cảm. Ảnh: FB Thuỳ Anh
Người mẫu Lan Khuê hạnh phúc bên chồng con. Ảnh: FB Lan Khue
Kỳ Duyên quất quýt bên chị đẹp Trang Pháp khi đi tập. Ảnh: FB Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên
Ngọc Mai (Tổng hợp)
