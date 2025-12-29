Hot face sao Việt: Gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng nghỉ dưỡng ở Đà Lạt

Hà Nội

Giải trí

Gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Hồ Ngọc Hà hội ngộ Hà Anh Tuấn tại một sự kiện âm nhạc. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 29/12: Gia đình ca sĩ Đông Nhi - Ông Cao Thắng nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Ảnh: FB Ông Cao Thắng
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà hội ngộ ca sĩ Hà Anh Tuấn tại một sự kiện âm nhạc. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Ca sĩ Lệ Quyên diện trang phục màu hồng thanh lịch dạo phố. Ảnh: FB Lệ Quyên
Vợ chồng NSND Trịnh Kim Chi mặn nồng. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi
Thanh Duy - Kha Ly cùng con gái nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Ảnh: FB Lại Thị Kha Ly
Ca sĩ Bảo Anh dành trọn ngày chủ nhật cuối cùng trong năm 2025 để đưa con gái Misumi đi mua sắm. Ảnh: FB Bảo Anh
Diễn viên Lan Phương ngày càng trẻ trung, xinh đẹp sau ly hôn chồng Tây. Ảnh: FB Lan Phuong Nguyen
Vợ chồng Diễm Hương bế con trai một tháng tuổi ngắm tuyết. Ảnh: FB Maria Diễm Hương
Ca sĩ Mỹ Lệ check in nước Pháp. Ảnh:FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Ca sĩ Trương Quỳnh Anh xinh đẹp gợi cảm với váy màu be nude. Ảnh: FB Trương Quỳnh Anh
