Giải trí

Con gái Xuân Lan trổ mã ở tuổi 12, chiều cao gây trầm trồ

Xuân Lan khiến netizen chú ý khi chia sẻ hình ảnh con gái Thiên Ân tuổi 12. Cô bé gây ấn tượng bởi phong thái tự tin cùng chiều cao nổi bật.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Xuân Lan đăng tải hình ảnh bé Thỏ diện váy trắng dáng ngắn, điểm nhấn là bông hoa lớn trước ngực gây chú ý.
Trong khung hình, cô bé tạo dáng chuyên nghiệp, biểu cảm tự nhiên và thần thái chững chạc, được nhiều người nhận xét “không thua kém mẹ siêu mẫu”.
Ở tuổi 12, bé Thỏ ngày càng trổ mã với các đường nét gương mặt được cho là thừa hưởng nhiều nét giống hệt Xuân Lan.
Đặc biệt, chiều cao vượt trội của cô bé khiến dân mạng trầm trồ khi đứng cạnh mẹ. Bé Thỏ hiện gần chạm mốc 1m72.
Bé Thỏ tên thật là Victoria Nguyễn Thiên Ân, sinh năm 2013. Từ nhỏ, cô bé đã được mẹ định hướng, hướng dẫn bài bản và có cơ hội tham gia nhiều chương trình thời trang uy tín.
Bé Thỏ sớm bộc lộ sự dạn dĩ, tự tin trước ống kính, trở thành mẫu nhí đắt show của làng mốt Việt.
Con gái Xuân Lan gây chú ý với vẻ ngoài phổng phao ở tuổi 12.
Con gái Xuân Lan có thần thái người mẫu từ nhỏ.
Vóc dáng, biểu cảm của con gái Xuân Lan khi làm mẫu, chụp ảnh được nhiều người khen ngợi và dự đoán tương lai con gái Xuân Lan sẽ trở thành siêu mẫu như mẹ.
Ngoài chiều cao phát triển vượt trội, bé Thỏ còn có gương mặt xinh xắn đáng yêu. Ảnh: FB Nguyen Xuan Lan
