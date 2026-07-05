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Quân sự - Thế giới

Ông Kim Jong Un giám sát vụ thử nghiệm vũ khí trên tàu chiến mới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và các loại vũ khí khác trên tàu khu trục mới.

An An (Theo AP)

Theo AP, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 5/7, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân và các loại vũ khí khác trên tàu khu trục mới Kang Kon 5.000 tấn vốn được sửa chữa sau khi bị hư hại trong lễ hạ thủy thất bại năm ngoái.

Đây là động thái quân sự mới nhất thể hiện quyết tâm của ông Kim Jong Un trong việc xây dựng một lực lượng hải quân trang bị vũ khí hạt nhân.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, sự kiện hôm 3/7 bao gồm các vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược, thử nghiệm pháo chính và pháo tự động của tàu Kang Kon, cũng như kiểm tra hệ thống tác chiến điện tử và đánh giá khả năng phát hiện mục tiêu, xử lý thông tin của tàu.

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Vụ thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược trên tàu khu trục Kang Kon tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên ngày 3/7/2026. Ảnh: KCNA/KNS/AP.

Sau khi quan sát các cuộc thử nghiệm từ trên bờ, ông Kim đã chỉ thị các quan chức hoàn tất các thử nghiệm còn lại và đưa tàu khu trục này vào hoạt động trong vòng hai tháng tới, theo KCNA.

Các cuộc thử nghiệm diễn ra sau khi Triều Tiên đưa vào biên chế tàu khu trục 5.000 tấn đầu tiên mang tên Choe Hyon hôm 23/6, một dấu mốc được ông Kim đánh dấu bằng một buổi lễ long trọng, nơi ông tuyên bố quá trình trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân đang tiến triển đúng kế hoạch.

Sau nhiều năm ưu tiên phát triển tên lửa đạn đạo, ông Kim ngày càng chuyển trọng tâm sang năng lực hải quân, bao gồm cả việc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Triều Tiên lần đầu tiên ra mắt tàu Choe Hyon vào tháng 4/2025, được ông Kim mô tả là bước tiến lớn nhằm mở rộng phạm vi hoạt động và khả năng tấn công phủ đầu của quân đội. KCNA cho biết tàu chiến này được trang bị nhiều hệ thống, bao gồm vũ khí phòng không, chống hạm cũng như tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Tàu Kang Kon được giới thiệu một tháng sau tàu Choe Hyon, vào tháng 5/2025, nhưng đã bị hư hại trong một lễ hạ thủy thất bại tại cảng Chongjin. Sau đó, Triều Tiên cho biết con tàu đã được hạ thủy lại vào tháng 6 sau khi sửa chữa, nhưng các chuyên gia bên ngoài vẫn đặt câu hỏi về việc liệu tàu đã thực sự sẵn sàng cho nhiệm vụ tác chiến hay chưa.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Triều Tiên hạ thủy tàu khu trục 5.000 tấn hồi tháng 6/2025

Nguồn video: VTV
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